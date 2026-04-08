Xueling: Kekurangan tempat letak kereta boleh berlaku jika ruang itu diubah
Xueling: Kekurangan tempat letak kereta boleh berlaku jika ruang itu diubah
Apr 8, 2026 | 3:27 PM
Xueling: Kekurangan tempat letak kereta boleh berlaku jika ruang itu diubah
Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) tidak mengesyorkan penukaran ruang meletak kereta kepada kegunaan lain pada peringkat awal sesebuah projek. - Foto fail
Mengubah fungsi ruang meletak kereta kepada kegunaan lain pada peringkat awal projek Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) boleh menyebabkan kekurangan tempat letak kereta pada masa akan datang, kata Menteri Negara Kanan (Pembangunan Negara merangkap Pengangkutan), Cik Sun Xueling, pada 7 April.
Berucap di Parlimen, Cik Sun berkata adalah terlalu awal untuk mempertimbangkan perkara itu di projek HDB yang permintaan tempat meletak keretanya belum lagi stabil.
Laporan berkaitan
Penduduk, akar umbi boleh cuba AV ulang-alik ComfortDelGro di PunggolApr 7, 2026 | 6:19 PM
LTA, Case lancar skim perbaik piawai perkongsian keretaApr 1, 2026 | 1:50 PM