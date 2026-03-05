Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, mengumumkan peningkatan Had Mengeluarkan Wang MediSave bagi skim Pencegahan dan Penjagaan Penyakit Kronik MediSave. - Foto MDDI

Kira-kira 915,000 pesakit akan mendapat manfaat daripada Had Mengeluarkan Wang MediSave yang lebih tinggi di bawah skim Pencegahan dan Penjagaan Penyakit Kronik MediSave yang disemak semula mulai 1 Januari 2027. - Foto ST

Ye Kung: Had keluarkan wang MediSave bagi pencegahan, penjagaan penyakit kronik dinaik Dipertingkat dari $700 pada $1,000 bagi penyakit kronik rumit

Kira-kira 915,000 pesakit akan mendapat manfaat daripada Had Mengeluarkan Wang MediSave yang lebih tinggi di bawah skim Pencegahan dan Penjagaan Penyakit Kronik MediSave yang disemak semula mulai 1 Januari 2027.

Skim tersebut, yang sebelum ini dikenali sebagai MediSave500/700, bertujuan membantu pesakit memenuhi keperluan pencegahan dan penjagaan penyakit kronik mereka dengan lebih baik.

Di bawah skim baru itu, had tahunan asas akan dinaikkan daripada $500 kepada $700, manakala had tahunan untuk pesakit yang mempunyai keadaan kronik yang rumit akan dinaikkan daripada $700 kepada $1,000.

Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, membuat pengumuman tersebut semasa perbahasan Jawatankuasa Perbekalan (COS) Kementerian Kesihatan (MOH) pada 5 Mac.

Perubahan yang dibuat adalah sebahagian usaha untuk menyuntik lebih banyak fleksibiliti dalam penggunaan MediSave, untuk menggalak pencegahan awal dan mengurangkan komplikasi, tambahnya.

“Ini akan memberi manfaat kepada lebih 910,000 pesakit yang kini menggunakan skim ini, kira-kira 20 peratus daripada mereka mempunyai bil tahunan melebihi had semasa,” kata Encik Ong.

Ia juga akan membantu pesakit yang kini menggunakan skim itu setiap tahun untuk mengurangkan perbelanjaan poket mereka dengan lebih baik untuk konsultasi dan ubat berkala serta vaksinasi dan ujian pencegahan terpilih, kata MOH dalam satu kenyataan.

Dalam ucapannya, Encik Ong juga mengumumkan MOH akan memperluaskan liputan Program Pengurusan Penyakit Kronik (CDMP) untuk merangkumi hipertiroidisme dan hipotiroidisme mulai Januari 2027.

CDMP kini merangkumi keadaan kronik utama termasuk diabetes mellitus, hipertensi, gangguan lipid, strok, dan penyakit pulmonari obstruktif kronik.

Dengan kemasukan hipertiroidisme dan hipotiroidisme, lebih 53,000 pesakit yang mengalami gangguan tiroid akan mendapat manfaat daripada had Pencegahan dan Penyakit Kronik MediSave yang dipertingkatkan serta menerima subsidi Chas untuk rawatan dan pengurusan berterusan mereka.

“Di samping itu, kami sedang mengkaji sama ada kami boleh memasukkan keadaan kronik lain seperti ekzema dalam CDMP,” tambah Encik Ong.

Terdahulu dalam ucapannya, Encik Ong berkongsi bahawa pada April 2023, beliau telah memaklumkan bahawa Singapura akan menjadi masyarakat ‘super-tua’ pada 2026 apabila 21 peratus atau lebih penduduk Singapura berumur 65 tahun dan ke atas.

Dengan 20.7 peratus penduduk warga berumur 65 tahun dan ke atas pada Jun 2025, dan dengan hakikat bahawa peratusan itu telah meningkat hampir satu mata peratusan setiap tahun, Encik Ong berkata Singapura sudah pasti telah melepasi ambang 21 peratus itu.

Meskipun peralihan kepada negara ‘super-tua’ masih stabil, Encik Ong berkata kesannya amat dirasai dalam peningkatan beban kerja di hospital dan rumah jagaan.

Untuk menguruskan kos ini, beliau berkata belanjawan kesihatan pemerintah diunjurkan akan berkembang dengan ketara, meningkat daripada kira-kira $22.5 bilion pada 2026 kepada lebih $30 bilion menjelang 2030.

“Melangkaui 2030, belanjawan kesihatan pemerintah berkemungkinan terus naik. Kita mesti memastikan peningkatan ini dapat disokong oleh pertumbuhan ekonomi dan hasil cukai yang lebih tinggi.

“Pada masa sama, kita mesti terus mengekalkan disiplin dan mengelakkan tahap perbelanjaan penjagaan kesihatan yang tidak mampan seperti yang dilihat di tempat lain,” tekan Encik Ong.

Encik Ong menambah bahawa MOH sedang mengubah sistem penjagaan kesihatan dengan beralih daripada model penjagaan hospital episodik kepada penjagaan berterusan dan pelbagai disiplin merentasi pelbagai tetapan.

Transformasi itu, katanya, didorong oleh realiti bahawa apabila penduduk semakin tua, kesihatan yang baik menjadi usaha berterusan dan bukannya keadaan asas.

Untuk menyokong peralihan itu, Encik Ong berkata MOH telah memperuntukkan semula pembiayaan operasinya dengan ketara.

Kini, beliau berkata lebih banyak bahagian pembiayaan telah diberikan ke arah penjagaan warga emas dan kesihatan penduduk, yang kini membentuk satu pertiga daripada pembiayaan operasi, berbanding sedekad lalu.

“Perubahan ini sebahagian besarnya didorong oleh program kebangsaan, seperti SG Lebih Sihat dan Sihat Menua SG.

“Melihat ke hadapan, bahagian perbelanjaan untuk penjagaan warga emas akan meningkat, kerana kita memerlukan lebih banyak rumah jagaan, pusat penjagaan warga emas, perkhidmatan pemulihan dan penjagaan hospis.