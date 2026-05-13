Zaqy syukur dapat tunai haji setelah 13 tahun menanti
Beliau bersama isteri antara 900 anggota jemaah S’pura yang diperuntuk kuota rasmi haji pada 2026
May 13, 2026 | 8:00 PM
Setelah 13 tahun menanti, Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran), Encik Zaqy Mohamad, kini berpeluang untuk menunaikan ibadah haji. Bersama isterinya, Cik Haryane Mustajab, mereka berangkat dari Terminal 3 Lapangan Terbang Changi pada 14 Mei dengan rombongan ketiga dan yang terakhir dari Singapura untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Mereka merupakan antara 900 anggota jemaah dari Singapura yang telah diperuntukkan kuota rasmi oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada 2026. - Foto ST
