Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri) Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, telah membuat lawatan kerja ke Batam, Indonesia, dari 3 hingga 4 September.

Semasa lawatannya ke Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) itu, beliau turut mengadakan pertemuan dengan tokoh perniagaan Batam, serta pelajar dan fakulti di Politeknik Pelancongan Batam.

Beliau juga dijamu makan tengah hari oleh Datuk Bandar Batam dan Pengerusi BP Batam, Encik Amsakar Achmad, kata Kementerian Ehwal Luar (MFA) dalam satu kenyataan pada 4 September.

“Gembira dapat kembali ke Batam untuk lawatan rasmi kedua saya sejak tahun lepas (2025),” kata Encik Zhulkarnain dalam satu catatan Facebook pada hari yang sama.

“Ekonomi Batam berkembang 6.76 peratus pada 2025, mengatasi pertumbuhan nasional Indonesia, dengan potensi yang kukuh dalam pengilangan, ekonomi digital dan pelancongan.”

Semasa lawatannya, Encik Zhulkarnain juga melawat beberapa taman perindustrian dan menghadiri Majlis Resepsi Hari Kebangsaan Singapura selaku Tetamu Kehormat yang dianjurkan oleh Konsulat Jeneral Singapura di Batam pada 3 September.

Mengulas di Facebook tentang pertemuan itu, Encik Zhulkarnain berkata terdapat rasa optimis yang kuat dalam kalangan hadirin yang beliau temui dan berbincang tentang masa depan perkongsian Singapura dengan Kepulauan Riau.

Di majlis resepsi itu juga, Encik Zhulkarnain turut bertemu dengan Naib Gabenor Kepri, Encik Nyanyang Haris Pratamura; Naib Datuk Bandar Batam dan Naib Pengerusi BP Batam, Cik Li Claudia Chandra; dan Pemangku Raja Karimun, Encik Iskandarsyah.

“Kami mengesahkan semula perkongsian yang sangat baik dan lama terjalin antara pulau-pulau kita,” kata Encik Zhulkarnain.

“Saya juga mengucapkan tahniah kepada Pak Nyanyang, Pak Amsakar, dan Ibu Li sempena Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81, yang diperingati pada 17 Ogos 2026.”

Semasa pertemuan itu juga, Encik Zhulkarnain turut mengesahkan semula hubungan kukuh antara Singapura dengan Kepri, yang disokong oleh kepercayaan dan persefahaman bersama, hubungan antara rakyat yang telah lama terjalin, dan saling melengkapi ekonomi yang mendalam.

Kedua-dua pihak juga berharap dapat mengukuhkan lagi hubungan dalam perniagaan, pelancongan, pembangunan modal insan, serta sektor digital dan tenaga boleh diperbaharui, tambah MFA.