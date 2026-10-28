Singapura dan Indonesia komited di kepimpinan peringkat tertinggi untuk memastikan komunikasi terbuka dan kerjasama erat bagi menangani cabaran bersama seperti jerebu rentas sempadan yang telah menjejas kededua negara.

Lawatan delegasi Singapura ke Indonesia dari 27 hingga 29 Oktober juga telah menunjukkan peri pentingnya Singapura terus memperkukuh daya tahan negara, khususnya dalam mempelbagaikan sumber tenaga dan bekalan penting.

Ini bagi memastikan keperluan negara dapat dipenuhi dalam jangka panjang, kata Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, semasa berucap dalam bahasa Melayu kepada pihak media Singapura pada 28 Oktober.

“Perdana Menteri Lawrence Wong dan Presiden Indonesia, Encik Prabowo Subianto, lebih komited untuk mengadakan hubungan dua hala dan perbincangan ataupun kolaborasi yang terbuka dan langsung antara kedua-dua pucuk kepimpinan.

“Melalui kerjasama yang lebih erat, adalah diharapkan agar isu-isu rentas sempadan yang dikongsi sesama manusia dapat diatasi, sekali gus menghadapi cabaran bersama sebagai satu Singapura dan satu Indonesia,” katanya.

Encik Zhulkarnain merupakan antara anggota delegasi Singapura, diketuai oleh Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, yang sedang melakukan lawatan kerja tiga hari ke ibu kota Indonesia itu.

Lawatan itu diadakan ketika Singapura dan Indonesia sedang berusaha menangani beberapa isu dua hala, termasuk masalah jerebu akibat kebakaran di Indonesia serta pengurangan bekalan gas asli melalui saluran paip ke Singapura.

Sepanjang lawatan itu, delegasi Singapura berpeluang mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia, Encik Prabowo, dan Menteri Luar negara itu, Encik Arrmanatha Nasir, yang baru dilantik ke jawatan tersebut pada 1 Oktober.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
kebakaran hutan Singapura, undang-undang jerebu rentas sempadan, Syarikat perladangan Singapura

Shanmugam: Pemerintah bukan cari pihak untuk dipersalah bagi kebakaran hutan

Oct 28, 2026 | 5:00 PM
Bank perlu mengehadkan pendedahan mereka atau memutuskan hubungan dengan pihak yang didapati jelas melanggar undang-undang alam sekitar, kata Penguasa Kewangan Singapura (MAS).

MAS: Bank perlu teliti semula hubungan biaya dengan syarikat berkaitan jerebu

Oct 28, 2026 | 8:31 PM
Nada Fitri, Anugerah 2026, juara pertandingan nyanyian

Nada Fitri sambut hari lahir, julang gelaran juara ‘Anugerah 2026’

Oct 28, 2026 | 6:08 PM
Indonesia, S’pura, kabel Internet dasar laut

Indonesia beri reaksi isu kabel dasar laut; gesa elak transit umrah di S’pura, M’sia

Oct 28, 2026 | 2:50 PM
pilihan raya michigan

Persaingan calon Muslim cetus kebimbangan masyarakat Islam, Yahudi di Michigan

Oct 28, 2026 | 1:30 PM
Nada Fitri, Anugerah 2026, penyanyi

Episod pahit ‘D Academy Asia’ dorong Nada Fitri buru juara ‘Anugerah 2026’

Oct 18, 2026 | 5:30 AM
robotik AI, Daerah Digital Punggol, penghantaran robot

Robot hantar makanan, ronda Daerah Digital Punggol

May 20, 2026 | 5:56 PM
Malaysia, Terengganu, darah, Rh null, Golden Blood, darah emas, Pusat Darah Negara

Wanita dari Terengganu satu-satunya pemilik ‘darah emas’ di M’sia

Feb 9, 2026 | 1:53 PM
nabi muhammad, islam

Sirah Nabi panduan hidup moden

Nov 28, 2025 | 5:30 AM
Sani Hussin, tidak bosan membawakan watak Presiden pertama Singapura, Allahyarham Yusof Ishak, dalam pementasan ‘Yusof: Portrait of a President’ oleh Teater Ekamatra.

Mengenang sejarah perjuangan Yusof Ishak

Aug 11, 2025 | 5:30 AM

Semasa menemui pihak media, Encik Zhulkarnain berkata Singapura dan Indonesia bukan sekadar jiran yang dekat, malah sahabat akrab dan rakan kongsi yang perlu terus memperkukuh hubungan dua hala.

Pada 27 Oktober, Dr Balakrishnan dan rakan sejawatannya, Encik Arrmanatha, telah mengumumkan persetujuan untuk menubuhkan satu pasukan petugas bersama bagi menangani isu jerebu rentas sempadan.

Pasukan itu bertujuan memudahkan pertukaran maklumat dan penyelarasan antara kedua-dua negara.

Ini termasuk usaha mencegah syarikat daripada melakukan kegiatan yang menyebabkan jerebu serta memastikan pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan.

Dr Balakrishnan berkata jerebu telah menimbulkan kebimbangan dan keresahan dalam kalangan keluarga di Singapura sejak beberapa minggu lalu, dan pemerintah perlu bertindak untuk menangani keadaan itu.

Semasa menemui pihak media pada 28 Oktober, Dr Balakrishnan berkata masalah rentas sempadan memerlukan komunikasi langsung di peringkat tinggi.

Ia termasuk pertemuan bersemuka bagi membolehkan kedua-dua pihak menjelaskan kebimbangan serta mencari penyelesaian bersama.

Beliau turut menekankan bahawa Singapura, Indonesia dan Malaysia merupakan jiran tetap yang saling bergantung antara satu sama lain dan akan terus berdepan cabaran bersama, termasuk jerebu dan pandemik.

“Apabila masalah sebegini timbul, pastinya akan wujud perbezaan dari segi keutamaan dan pendekatan, malah kadangkala, terus terang dikatakan, turut melibatkan isu politik dan polemik.

“Namun, pada saat-saat sebeginilah, penting untuk kita kekal tenang, mengadakan perbincangan yang terus-terang, jujur, terbuka dan membina, serta bersama-sama mencari satu pendekatan kolektif,” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Vivian: Kejayaan S’pura berkait rapat dengan kemajuan IndonesiaOct 27, 2026 | 9:19 PM
S’pura, Indonesia bentuk pasukan petugas bersama siasat syarikat punca kebakaran hutan, jerebuOct 27, 2026 | 9:13 PM
Zhulkarnain Abdul RahimMFA