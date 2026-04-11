Zhulkarnain: Penting kekalkan laluan maritim terbuka, perkukuh undang-undang antarabangsa
Apr 11, 2026 | 11:32 PM
Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, menekankan perlunya bagi tindakan kolektif untuk mempertahan susunan antarabangsa yang berasaskan peraturan semasa menghadiri Persidangan Lautan Hindi (IOC) yang kesembilan di Mauritius pada 11 April. - Foto MFA
Di tengah-tengah penghakisan susunan antarabangsa yang berasaskan peraturan, keperluan bagi tindakan kolektif untuk mempertahankannya kini menjadi semakin penting.
Ini kerana cabaran yang dihadapi negara-negara - daripada ancaman keselamatan maritim dan perubahan iklim kepada keselamatan tenaga dan makanan - adalah terlalu rumit untuk ditangani oleh mana-mana negara secara sendirian.
