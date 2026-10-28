Singapura dan Indonesia komited di peringkat tertinggi kepimpinan untuk memastikan komunikasi terbuka dan kerjasama lebih erat bagi menangani cabaran bersama seperti jerebu rentas sempadan yang telah menjejas kededua negara.

Lawatan delegasi Singapura ke Indonesia dari 27 hingga 29 Oktober juga telah menunjukkan peri pentingnya Singapura untuk terus memperkukuh daya tahan negara, khususnya dalam mempelbagaikan sumber tenaga dan bekalan penting.

Ini, bagi memastikan keperluan negara dapat dipenuhi dalam jangka panjang, kata Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim semasa berucap dalam Bahasa Melayu kepada pihak media Singapura pada 28 Oktober.

“Perdana Menteri Lawrence Wong dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah lebih komited untuk mengadakan hubungan dua hala dan perbincangan ataupun kolaborasi yang terbuka dan langsung antara kedua pucuk kepimpinan.

“Dengan adanya kolaborasi yang lebih rapat, diharapkan isu-isu yang merentasi sempadan, yang sesama kemanusiaan, akan dapat diatasi, dihadapi cabaran bersama kita sebagai satu Singapura dan satu Indonesia,” katanya.

Encik Zhulkarnain merupakan antara anggota delegasi Singapura, yang diketuai oleh Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, yang sedang melakukan lawatan kerja tiga hari ke ibu kota Indonesia itu.

Lawatan itu diadakan ketika Singapura dan Indonesia sedang berusaha menangani beberapa isu dua hala, termasuk masalah jerebu akibat kebakaran di Indonesia serta pengurangan bekalan gas asli melalui saluran paip ke Singapura.

Sepanjang lawatan itu, delegasi Singapura berpeluang mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia, Encik Prabowo, dan Menteri Luar negara itu, Encik Arrmanatha Nasir, yang baru dilantik ke jawatan tersebut pada 1 Oktober.

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Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.

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Semasa bercakap dengan media, Encik Zhulkarnain berkata Singapura dan Indonesia bukan sekadar jiran yang dekat, malah sahabat akrab dan rakan kongsi yang perlu terus memperkukuh hubungan dua hala.

Pada 27 Oktober, Dr Vivian dan rakan sejawatannya Encik Arrmanatha telah mengumumkan persetujuan untuk menubuhkan satu pasukan petugas bersama bagi menangani isu jerebu rentas sempadan.

Pasukan itu bertujuan memudahkan pertukaran maklumat dan penyelarasan antara kedua-dua negara.

Ini termasuk usaha mencegah syarikat daripada melakukan kegiatan yang menyebabkan jerebu serta memastikan pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan.

Dr Balakrishnan berkata jerebu telah menimbulkan kebimbangan dan keresahan dalam kalangan keluarga di Singapura sejak beberapa minggu lalu, dan pemerintah perlu bertindak untuk menangani keadaan itu.

Semasa bercakap dengan media pada 28 Oktober, Dr Balakrishnan berkata masalah rentas sempadan memerlukan komunikasi langsung di peringkat tinggi.

Ini termasuk pertemuan bersemuka bagi membolehkan kedua-dua pihak menjelaskan kebimbangan serta mencari penyelesaian bersama.

Beliau turut menekankan bahawa Singapura, Indonesia dan Malaysia merupakan jiran tetap yang saling bergantung antara satu sama lain dan akan terus berdepan cabaran bersama, termasuk jerebu dan pandemik.

“Apabila masalah sebegini timbul, pastinya akan wujud perbezaan dari segi keutamaan dan pendekatan, malah kadangkala, terus-terang dikatakan, turut melibatkan isu-isu politik dan polemik.

“Namun, pada saat-saat sebeginilah, penting untuk kita kekal tenang, mengadakan perbincangan yang terus-terang, jujur, terbuka, dan membina, serta bersama-sama mencari satu pendekatan kolektif,” katanya.

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Zhulkarnain Abdul RahimMFA