Ketua Jurulatih Belanda, Ronald Koeman (berdiri, kiri), yang menerima £2.61 juta setahun, berada di tangga ke-10 jurulatih Piala Dunia 2026 dengan gaji tertinggi. Beliau memerhatikan aksi pemain dalam perlawanan semasa pusingan 32 terakhir Piala Dunia 2026 antara Belanda dengan Maghribi, di Monterrey, Mexico, pada 29 Jun. - Foto EPA

Ketua Jurulatih Belanda, Ronald Koeman (berdiri, kiri), yang menerima £2.61 juta setahun, berada di tangga ke-10 jurulatih Piala Dunia 2026 dengan gaji tertinggi. Beliau memerhatikan aksi pemain dalam perlawanan semasa pusingan 32 terakhir Piala Dunia 2026 antara Belanda dengan Maghribi, di Monterrey, Mexico, pada 29 Jun. - Foto EPA

10 jurulatih bergaji tertinggi di Piala Dunia 2026 England, Brazil, Jerman dan Uzbekistan antara pasukan dengan jurulatih yang dibayar lumayan, namun gaji lumayan tidak semestinya jamin kejayaan

Kejayaan di peringkat antarabangsa memang tidak ternilai. Oleh itu, ia tidak menghalang persatuan bola sepak daripada meletakkan harga yang tinggi untuknya.

Jurulatih England, Brazil, Jerman, Amerika Syarikat dan agak mengejutkan, Uzbekistan, tersenarai antara jurulatih bergaji tertinggi di Piala Dunia 2026.

Sepanyol antara calon kuat untuk merangkul trofi Piala Dunia kali ini, tetapi jurulatihnya, Luis de la Fuente, tidak tersenarai dalam 10 jurulatih bergaji tertinggi kejohanan itu.

Jurulatih tuan rumah bersama, Mexico dan Canada, juga tiada dalam senarai.

Angka gaji yang dilaporkan ini diperoleh daripada laman web, SalaryLeaks.

Berikut adalah 10 jurulatih bergaji tertinggi di Piala Dunia 2026 bermula dengan gaji terendah dalam senarai di tempat ke-10.

10. Ronald Koeman, Belanda (£2.61 juta setahun [$4.51 juta])

Koeman pernah mengetuai Barcelona, dan tempoh kedua Koeman mengetuai Belanda tidak begitu lancar.

Namun, persatuan bola sepak Belanda masih percayakan seorang tokoh paling ikonik negara itu. Gajinya mungkin tidak setanding jurulatih elit lain, tetapi jumlahnya tetap besar. Beliau meletak jawatan selepas Belanda tersingkir dari Piala Dunia.

9. Marcelo Bielsa, Uruguay (£2.61 juta setahun)

Jurulatih asal Argentina, Marcelo Bielsa, kembali beraksi sebagai jurulatih pasukan bagi Uruguay di Piala Dunia 2026. Ini merupakan kali ketiga beliau beraksi di Piala Dunia dan kali ini beliau memperolehi pendapatan £2.61 juta setahun. - Foto REUTERS

Marcelo Bielsa menyertai Piala Dunia ketiganya pada 2026, selepas mengetuai negara asalnya Argentina pada 2002 dan Chile pada 2010.

Bielsa bermula dengan meyakinkan dalam jawatan pertamanya selepas meninggalkan Leeds United pada 2022, membawa Uruguay meraih kemenangan bersejarah menentang Argentina dan Brazil dalam pusingan kelayakan. Namun di Piala Dunia kali ini, Uruguay tersingkir di peringkat kumpulan, sekali gus mengakhiri tempoh Bielsa memimpin pasukan itu.

8. Lionel Scaloni, Argentina (£2.61 juta setahun)

Jurulatih Argentina, Lionel Scaloni (berdiri, kiri) memerhatikan pemain pertahanan, Gonzalo Montiel, semasa Piala Dunia 2026 di Stadium Kansas City, Missouri, Amerika Syarikat pada 16 Jun. Scaloni berada di tangga kelapan antara jurulatih berpendapatan tertinggi Piala Dunia 2026 dengan memperolehi £2.61 juta setahun. - Foto REUTERS

Anda mungkin menyangka membawa pulang Piala Dunia sudah cukup untuk meletakkan seseorang dalam lima nama teratas, bukan?

Namun tidak. Sebenarnya, Scaloni mungkin tidak akan mendapat jawatan ini pada mulanya sekiranya persatuan bola sepak Argentina tidak menghadapi kekangan kewangan berikutan beberapa pelantikan yang kurang berjaya sebelum ini.

7. Didier Deschamps, Perancis (£3.31 juta setahun)

Satu lagi juara Piala Dunia yang kita sangka sepatutnya berada beberapa tangga lebih tinggi.

Kapten pasukan Perancis yang menjuarai Piala Dunia 1998 itu akan cuba mengharungi kejohanan terakhir musim ini, selepas lebih sedekad berkhidmat sebagai jurulatih.

Bukan rahsia lagi dalam dunia bola sepak bahawa bekas rakan sepasukannya, ikon Les Bleus, Zinedine Zidane, akan mengambil alih jawatannya.

6. Roberto Martinez, Portugal (£3.5 juta setahun)

Ketua Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, semasa menyaksikan Kumpulan K Piala Dunia 2026 antara Colombia dengan Portugal di Miami Stadium, Miami Gardens, pada 27 Jun. - Foto AFP

Selepas mengetuai Belgium pada zaman kegemilangan emas mereka, bekas jurulatih, Wigan Athletic itu diberikan satu lagi skuad penuh bakat di Portugal.

Beliau dengan pantas membawa kejayaan, memenangi Nations League pada 2025.

Dengan skuad yang dipenuhi bakat kelas atasan, tekanan kini terletak pada beliau untuk akhirnya menterjemahkan potensi Portugal kepada kejayaan di Piala Dunia.

Gajinya mencerminkan jangkaan tersebut.

5. Fabio Cannavaro, Uzbekistan (£3.5 juta setahun)

Cannavaro memenangi Bola Emas 2006 hasil persembahan cemerlangnya sebagai pemain pertahanan utama Italy.

Sekitar 20 tahun kemudian, beliau kembali ke Piala Dunia selepas pelbagai kerjaya dalam kejurulatihan, termasuk tempoh mengetuai Al Nassr, China, Dinamo Zagreb, Benevento, Udinese dan kini Uzbekistan. Beliau dijangka akan terus memimpin pasukan tersebut walaupun ia tersingkir dari peringkat kumpulan di Piala Dunia ini.

4. Julian Nagelsmann, Jerman (£4.2 juta setahun)

Masih dalam lingkungan usia 30-an tahun, Nagelsmann sudah tergolong antara jurulatih paling dihormati dalam generasinya.

Pendekatan taktikal inovatifnya membawanya bertugas di Hoffenheim, RB Leipzig dan Bayern Munich, sebelum Jerman bertindak pantas mendapatkan khidmatnya menjelang Kejohanan Eropah lalu di tanah air sendiri. Namun, Nagelsmann terpaksa meletak jawatan selepas Jerman tersingkir dari Piala Dunia ekoran kekalahan mengejut kepada Paraguay.

3. Mauricio Pochettino, Amerika Syarikat (£4.53 juta setahun)

Selepas bertahun-tahun bergelut, tidak menghairankan apabila Amerika bertindak untuk membawa masuk nama besar ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026.

Tidak menghairankan juga, gajinya menjadikan beliau jurulatih bergaji tertinggi dalam sejarah bola sepak Amerika.

Adakah khidmat pengurus asal Argentina itu berbaloi dengan perbelanjaan tersebut?

2. Thomas Tuchel, England (£5.06 juta setahun)

Jurulatih England, Thomas Tuchel, memberi arahan kepada anak didiknya semasa perlawanan Piala Dunia 2026 menentang DR Congo di Stadium Atlanta di Georgia, Amerika Syarikat pada 1 Julai. Tuchel menerima £5.06 juta setahun, sekali gus meletakkan beliau di tangga kedua jurulatih dengan pendapatan tertinggi di Piala Dunia 2026. - Foto REUTERS

Selepas bertahun-tahun tewas di bawah kepimpinan Gareth Southgate, Persatuan Bola Sepak England (FA), tidak berlengah-lengah dalam memilih penggantinya.

Dengan Tuchel, mereka mendapat salah seorang jurulatih terbaik dan paling dihormati di pasaran.

Beliau mempunyai rekod baik dalam perlawanan kalah mati, pernah melayakkan diri ke dua final Liga Juara-Juara dan memenangi satu daripadanya. Ini menjadikan beliau pengurus yang sesuai.

1. Carlo Ancelotti, Brazil (£8.28 juta setahun)

Dengan pendapatan £8.28 juta ($14.29 juta) setahun, jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti, mendahului senarai jurulatih Piala Dunia 2026 dengan gaji tertinggi, jauh meninggalkan pencabar lain dengan jurulatih di tangga kedua, Thomas Tuchel, memperolehi .£5.06 juta. - Foto REUTERS

Ancelotti mengetuai senarai ini. Cara terbaik mengakhiri kerjaya kejurulatihan sebagai legenda, dan diberi ganjaran setimpal.

Tiada jurulatih pernah memenangi Piala Dunia sambil mengetuai negara asing.

Namun jika perkara itu berubah musim panas ini, ia mungkin menjadi jurulatih dengan rekod lima trofi Liga Juara-Juara – satu-satunya individu yang pernah memenangi gelaran itu di kesemua lima liga utama Eropah.

Itulah sebabnya beliau dibayar gaji lumayan. Pemilihan skuadnya bukan tanpa kontroversi.