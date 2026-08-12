20,000 pengundi dijangka pilih ketua bola sepak Korea Selatan tahun ini

Satu sesi untuk mendengar pendapat orang ramai akan diadakan pada 2 petang, 19 Ogos, di dewan utama Stadium KFA. - Foto AFP

Satu sesi untuk mendengar pendapat orang ramai akan diadakan pada 2 petang, 19 Ogos, di dewan utama Stadium KFA. - Foto AFP

20,000 pengundi dijangka pilih ketua bola sepak Korea Selatan tahun ini

20,000 pengundi dijangka pilih ketua bola sepak Korea Selatan tahun ini

SEOUL: Pemilihan presiden Persatuan Bola Sepak Korea (KFA) seterusnya, yang akan disertai badan pengundi yang diperluas kepada sekitar 20,000 pengundi, berkemungkinan akan diadakan pada 2026.

Jawatankuasa Inovasi K-Football mengumumkan rancangan itu pada 11 Ogos, selepas satu mesyuarat yang dipengerusikan pengerusi bersama, Park Ji-sung, di Muzium Kebangsaan Seni Moden dan Kontemporari, Seoul.

Dalam mesyuarat itu, jawatankuasa menggariskan langkah-langkah susulan serta beberapa perkara utama daripada perbincangan mengenai pemilihan tersebut.

Sebelum ini, jawatankuasa itu mengeluarkan satu cadangan mengenai komposisi badan pengundi dalam satu mesyuarat dalam talian pada 4 Ogos.

Cadangan utamanya adalah untuk meningkatkan bilangan pengundi daripada sekitar 200 kepada sekitar 20,000 individu.

Berdasarkan angka 2025, kumpulan tersebut akan merangkumi 4,000 hingga 6,000 individu, masing-masing daripada kalangan pemain profesional, ahli kelab amatur dan jurulatih, sekitar 3,000 pengadil berdaftar, serta sekitar 1,000 orang lain.

Menurut jawatankuasa itu, persatuan tersebut telah menerima cadangan itu dan akan bertindak untuk menyemak semula perlembagaan penubuhannya serta menyelesaikan prosedur lain sebelum mengadakan pemilihan pada 2026.

Pemerintah Korea Selatan dan Jawatankuasa Sukan dan Olimpik Korea merancang untuk menyediakan sokongan pentadbiran dan kewangan.

“Proses ini akan memerlukan sedikit masa persediaan, tetapi ahli-ahli jawatankuasa dan persatuan itu bersetuju bahawa ia tidak boleh ditangguhkan melebihi tahun ini,” kata Park.

“Persatuan itu juga mahu mengadakan pemilihan tidak lama lagi dan sedang bergerak secara aktif ke arah itu, jadi saya menjangkakan ia akan berlangsung dalam tahun ini,” tambahnya.

Beliau turut menyatakan cabaran praktikal di sebalik menjalankan pengundian pada skala tersebut.

“Memandangkan badan pengundi hampir 20,000 orang, kaedah pengundian sedia ada mempunyai batasannya, jadi kami merancang untuk berbincang dan memutuskan sistem baharu seperti pengundian elektronik atau dalam talian bersama kakitangan peringkat kerja,” tambahnya.

Jawatankuasa itu turut akan mengumpul pandangan daripada dalam dan luar masyarakat bola sepak.

Ia akan mengadakan satu sesi untuk mendengar pendapat orang ramai pada 2 petang, 19 Ogos, di dewan utama Stadium KFA — sesi itu turut akan menjadi mesyuarat ketujuh jawatankuasa tersebut.

Pemain dan peminat boleh turut serta, dan sesi tersebut akan memberi tumpuan kepada isu-isu seperti pembangunan pemain belia.