Tersingkir dari Piala Dunia cetus krisis politik di beberapa negara

Seorang lelaki memegang sepanduk bertulis “Hong Myung-bo! Pulangkan wang itu dan keluar! Bubarkan KFA” ketika menunggu ketibaan jurulatih Korea Selatan, Hong Myung-bo, di Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon di Seoul pada 30 Jun 2026. Hong mengumumkan peletakan jawatan selepas Korea Selatan tersingkir di peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026, ketika kemarahan rakyat terhadap Persatuan Bola Sepak Korea (KFA) terus memuncak dan mencetuskan tuntutan reformasi besar-besaran dalam pengurusan bola sepak negara itu. - Foto AFP

Seorang lelaki memegang sepanduk bertulis “Hong Myung-bo! Pulangkan wang itu dan keluar! Bubarkan KFA” ketika menunggu ketibaan jurulatih Korea Selatan, Hong Myung-bo, di Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon di Seoul pada 30 Jun 2026. Hong mengumumkan peletakan jawatan selepas Korea Selatan tersingkir di peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026, ketika kemarahan rakyat terhadap Persatuan Bola Sepak Korea (KFA) terus memuncak dan mencetuskan tuntutan reformasi besar-besaran dalam pengurusan bola sepak negara itu. - Foto AFP

Tersingkir dari Piala Dunia cetus krisis politik di beberapa negara

Tersingkir dari Piala Dunia cetus krisis politik di beberapa negara Kemarahan penyokong kini bertukar jadi siasatan pemerintah dan ancaman tindakan undang-undang

SEOUL: Kegagalan beberapa negara mara dalam Piala Dunia 2026 bukan sahaja mencetuskan kemarahan penyokong, malah berkembang menjadi krisis politik apabila pemerintah mula campur tangan secara langsung terhadap pasukan bola sepak kebangsaan masing-masing.

Di Korea Selatan, Presiden Lee Jae Myung mengarahkan siasatan dijalankan terhadap kegagalan pasukan negara itu mara ke pusingan 32 terbaik, dalam apa yang dianggap antara kempen Piala Dunia paling mengecewakan negara itu dalam beberapa dekad.

Dalam hantaran di platform X pada 5 Julai, Lee meluahkan rasa kecewa terhadap prestasi skuad kebangsaan.

“Saya bukan sahaja berasa keliru tetapi benar-benar bingung dengan keputusan yang tidak dijangka ini,” katanya.

“Saya amat kesal kerana menyebabkan rakyat berasa begitu kecewa akibat situasi yang tidak masuk akal ini. Kami akan segera melaksanakan reformasi dalam pentadbiran sukan supaya perkara seperti ini tidak berulang,” katanya lagi.

Menurut Lee, masalah utama berpunca daripada pelantikan jurulatih yang didakwa tidak telus dan dipengaruhi kronisme.

“Apabila pilih kasih dan hubungan rapat lebih diutamakan berbanding kemampuan dalam memilih ketua pasukan, hasilnya boleh dijangka seperti api membakar kertas,” katanya merujuk kepada pelantikan jurulatih Hong Myung-bo pada Julai 2024.

Pelantikan Hong sebelum ini mencetuskan kontroversi apabila Persatuan Bola Sepak Korea (KFA) secara tiba-tiba memilih beliau selepas berbulan-bulan cuba mendapatkan jurulatih asing.

Pengkritik mempersoalkan ketelusan proses pemilihan itu, manakala audit pemerintah kemudian mendapati KFA melanggar beberapa prosedur pengambilan sendiri sehingga mencetuskan dakwaan wujud layanan istimewa.

Namun, audit tersebut tidak menemukan bukti bahawa Hong melakukan kesalahan secara peribadi dan beliau sendiri menafikan menerima sebarang keistimewaan.

Walaupun proses pelantikannya dianggap bermasalah, pihak berkuasa memutuskan tiada asas undang-undang untuk membatalkan kontraknya.

Hong akhirnya mengumumkan peletakan jawatan susulan kegagalan pasukan di Piala Dunia, namun tindakan itu masih gagal meredakan kemarahan rakyat Korea Selatan.

Ramai penyokong percaya keputusan pasukan mungkin berbeza sekiranya jurulatih dipilih melalui proses yang lebih telus dan profesional.

Campur tangan politik dalam isu bola sepak di Korea Selatan bagaimanapun bukan sesuatu yang dianggap melampau kerana kira-kira 30 peratus bajet KFA datang daripada dana awam.

Selain itu, pentadbiran Lee sejak awal menekankan agenda ketelusan dan akauntabiliti dalam sektor awam serta swasta, menjadikan kelemahan dalam pengurusan bola sepak negara turut mendapat perhatian pemerintah.

Ahli politik daripada pelbagai parti di Korea Selatan turut menyuarakan sokongan terhadap usaha memperbaharui pengurusan KFA.

Korea Selatan bukan satu-satunya negara yang menyaksikan campur tangan politik selepas kegagalan di Piala Dunia.

Di Turkey, Presiden Persekutuan Bola Sepak negara itu, Ibrahim Hacıosmanoglu, dilaporkan meminta Menteri Kehakiman, Yılmaz Tunc, mengambil tindakan terhadap individu yang menghina pasukan kebangsaan selepas penyingkiran mengejut negara itu.

Tindakan tersebut mencetuskan kebimbangan mengenai kebebasan bersuara serta hubungan rapat antara sukan dan politik di negara itu.

Kontroversi di Turkey juga semakin memuncak selepas akaun rasmi pasukan kebangsaan memuat naik video promosi milik Parti Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan.

Langkah itu menyebabkan banyak pihak menuduh persekutuan bola sepak negara gagal memisahkan sukan daripada agenda politik.

Kekalahan pasukan di Piala Dunia kemudian memburukkan lagi keadaan dan meningkatkan tekanan terhadap pengurusan bola sepak Turkey.

Sementara itu di Uruguay, pegawai sukan negara itu turut mengambil langkah luar biasa terhadap pemain kebangsaan selepas penyingkiran pasukan.

Menurut laporan media tempatan, penerbangan khas yang sepatutnya membawa skuad pulang dibatalkan dan pemain diarahkan menaiki penerbangan komersial sebagai bentuk hukuman.

Dalam banyak negara lain, kegagalan di Piala Dunia biasanya hanya disusuli kemarahan penyokong, kritikan media dan pemecatan jurulatih.

Namun perkembangan terbaru menunjukkan Piala Dunia kini dianggap lebih daripada sekadar kejohanan sukan biasa.

Ia semakin dilihat sebagai lambang maruah nasional, imej pemerintah dan keupayaan institusi negara.

Penganalisis berkata situasi di Korea Selatan dan Turkey memperlihatkan dua bentuk akauntabiliti politik yang berbeza, tetapi berkongsi satu persamaan utama - kepercayaan bahawa prestasi pasukan kebangsaan mempunyai kesan langsung terhadap sentimen rakyat dan reputasi negara.