Kempen Piala Asean Fifa berakhir dengan kekecewaan pahit buat skuad Singa.

Namun, aksi tiga perlawanan itu mendedahkan pelbagai pengajaran berharga yang perlu dilalui pasukan pimpinan jurulatih Gavin Lee itu menjelang Piala Asia pada Januari 2027.

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