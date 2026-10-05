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Sekilas Berita
5 pengajaran berharga bagi Singa susulan kekecewaan di Piala Asean Fifa
5 pengajaran berharga bagi Singa susulan kekecewaan di Piala Asean Fifa
Gavin Lee pikul tugas mencabar semarak semula semangat anak didik jelang kejohanan besar menentang pasukan handalan serantau di Piala Asia 2027
Foto FAS
Oct 5, 2026 | 5:28 AM
Sekilas Berita
5 pengajaran berharga bagi Singa susulan kekecewaan di Piala Asean Fifa
Kempen Piala Asean Fifa berakhir dengan kekecewaan pahit buat skuad Singa.
Namun, aksi tiga perlawanan itu mendedahkan pelbagai pengajaran berharga yang perlu dilalui pasukan pimpinan jurulatih Gavin Lee itu menjelang Piala Asia pada Januari 2027.
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