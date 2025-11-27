Pencak silat antara sepuluh sukan yang terjejas oleh pemindahan acara Sukan SEA 2025 dari Songkhla ke Bangkok, selepas kawasan itu dilanda banjir teruk. - Foto BH oleh KHALID BABA

Kabadi antara sepuluh sukan yang terjejas oleh pemindahan acara Sukan SEA 2025 dari Songkhla ke Bangkok, selepas kawasan itu dilanda banjir teruk. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Banjir teruk di daerah selatan Thailand memaksa keputusan untuk memindahkan semua acara Sukan SEA 2025 dari Songkhla ke Bangkok, demi keselamatan atlet. - Foto AFP

Pencak silat antara sepuluh sukan yang terjejas oleh pemindahan acara Sukan SEA 2025 dari Songkhla ke Bangkok, selepas kawasan itu dilanda banjir teruk. - Foto BH oleh KHALID BABA

Kabadi antara sepuluh sukan yang terjejas oleh pemindahan acara Sukan SEA 2025 dari Songkhla ke Bangkok, selepas kawasan itu dilanda banjir teruk. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Banjir teruk di daerah selatan Thailand memaksa keputusan untuk memindahkan semua acara Sukan SEA 2025 dari Songkhla ke Bangkok, demi keselamatan atlet. - Foto AFP

Pencak silat antara sepuluh sukan yang terjejas oleh pemindahan acara Sukan SEA 2025 dari Songkhla ke Bangkok, selepas kawasan itu dilanda banjir teruk. - Foto BH oleh KHALID BABA

Acara Sukan SEA di Songkhla dipindahkan ke Bangkok demi keselamatan atlet Ia susuli kebimbangan terhadap keadaan bahaya di tempat pertandingan serta risiko penularan penyakit

Acara temasya Sukan SEA 2025 yang dijadualkan berlangsung di Songkhla akan dipindahkan ke Bangkok akibat banjir besar yang melanda kawasan itu.

Keputusan itu menyusuli kebimbangan terhadap keadaan bahaya di tempat pertandingan serta risiko penularan penyakit di daerah selatan Thailand, yang dilanda banjir besar terburuk dalam beberapa tahun.

Songkhla merupakan salah satu daripada tiga kawasan utama, selain Chonburi dan Bangkok, yang sepatutnya menjadi tuan rumah untuk Sukan SEA pada 9 hingga 20 Disember.

Sepuluh sukan – pencak silat, catur, judo, karate, kabadi, muay thai, wushu, gusti, petanque dan bola sepak (Kumpulan B) – terjejas.

Timbalan setiausaha agung Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan Thailand, Encik Chalitrat Chantarubeksa, telah menerima pengesahan daripada naib presiden Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan Thailand, Encik Chaiyapak Siriwat.

Encik Siriwat, yang juga pengerusi Jawatankuasa Sukan SEA, mengesahkan bahawa kesemua 10 acara sukan yang pada asalnya dijadualkan berlangsung di Songkhla akan dipindahkan ke ibu kota Thailand.

Keputusan untuk memindahkan acara tersebut dibuat selepas satu mesyuarat dengan wakil daripada pelbagai negara dalam Jawatankuasa Sukan SEA, serta Menteri Pelancongan dan Sukan Thailand, Encik Atthakorn Sirilatthayakorn.

Dengan kurang daripada dua minggu sebelum Sukan SEA 2025 bermula pada 9 Disember, semua wakil negara menyuarakan kebimbangan mengenai sama ada tempat pertandingan – terutamanya di bandar sukan utama daerah selatan Thailand, Pru Kang Khao – dapat diperbaiki tepat pada masa untuk menganjur temasya sukan antarabangsa.

Beberapa wakil negara turut menyuarakan kekhuatiran terhadap risiko penularan penyakit di kawasan terjejas setelah banjir merosot, yang mampu menjejas kesihatan atlet.

Hat Yai, yang sepatutnya menjadi lokasi acara karate dan gusti, menyaksikan hujan 335 milimeter pada 21 November, jumlah hujan harian tertinggi yang pernah direkodkan dalam tempoh 300 tahun.

Menurut laporan CNA, jurucakap kerajaan Thailand, Encik Siripong Angkasakulkiat, berkata banjir di tujuh kawasan telah meragut 33 nyawa sepanjang 26 November.

Apabila Berita Harian (BH) meminta kemas kini tentang situasi itu pada 26 November, seorang jurucakap Majlis Olimpik Kebangsaan Singapura (SNOC) berkata:

“Kami telah menerima maklumat awal bahawa penganjur sedang meneliti pilihan alternatif untuk menjadi tuan rumah bagi acara sukan yang terjejas di Songkhla.

“Sementara menunggu keputusan rasmi, kami menghargai segala usaha pihak di Thailand yang sedang bertungkus-lumus menangani keadaan.

“Situasi ini amat dikesali, dan kami memahami cabaran mendesak yang mereka hadapi dalam membantu mereka yang terjejas akibat banjir. Kami berharap keadaan akan stabil dengan segera dan penyelesaian yang sesuai dapat diputuskan.”

Apabila ditanya mengenai respons kepada pemindahan acara tersebut, persatuan sukan Singapura berkata mereka ingin menantikan kemas kini daripada SNOC atau Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan Thailand sebelum mengambil langkah seterusnya.

Encik Chalitrat turut menekankan bahawa Thailand perlu mempertimbangkan memberi pampasan kepada negara lain atas kos menempah penerbangan dan penginapan di Songhkla yang telah ditanggung.