Alonso belum sedia bersara, ingin terus berlumba
Apr 27, 2026 | 2:58 PM
Pemandu Formula Satu (F1) pasukan Aston Martin, Fernando Alonso, menyatakan keinginannya untuk terus berlumba bagi musim akan datang. - Foto AFP
MONACO: Buat julung-julung kalinya, juara dunia dua kali Formula Satu (F1), Fernando Alonso, menyatakan keinginannya untuk terus beraksi pada beberapa musim akan datang.
Pelumba Sepanyol itu, yang bakal menamatkan kontraknya menjelang akhir 2026, melahirkan harapan bahawa musim ini “bukan yang terakhir” ketika ditemui di Grand Prix (GP) Monaco pada 25 April.
