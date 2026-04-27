Sebastian Sawe cipta rekod pelari pertama habis maraton bawah 2 jam
Apr 27, 2026 | 2:13 PM
Sabastian Sawe mencipta sejarah di Maraton London dengan menjadi atlet pertama yang berlari maraton di bawah dua jam dengan catatan masa satu jam 59 minit 30 saat. - Foto AFP
LONDON: Sabastian Sawe mencipta sejarah di Maraton London dengan menjadi atlet pertama yang berlari maraton di bawah dua jam dalam perlumbaan kompetitif.
Atlet Kenya berusia 31 tahun itu melintasi garisan penamat untuk menang dalam masa satu jam 59 minit 30 saat, lebih satu minit lebih pantas daripada rekod terdahulu milik mendiang Kelvin Kiptum iaitu dua jam 35 saat, yang dicatat pada 2023.
Laporan berkaitan
Dua sahabat lari lebih 21km lengkap berbaju Melayu, samping, songkokApr 10, 2026 | 4:35 PM
Maraton London pertimbang acara 2 hari pada 2027Mar 26, 2026 | 2:12 PM