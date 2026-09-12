Xabi Alonso berkata penyerang Chelsea, Joao Pedro, mempunyai gaya permainan yang serupa dengan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Karim Benzema dan berada pada tahap yang setanding dengan Erling Haaland dari Manchester City.

Pemain Brazil berusia 24 tahun itu telah menjaringkan dua gol dan menyumbang dua bantuan gol dalam tiga perlawanan pertamanya musim ini dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bulanan Liga Perdana pada 11 September.

Ini merupakan kali pertama Joao Pedro memenangi anugerah tersebut, mengatasi rakan sepasukannya, Cole Palmer, yang merupakan penerima terakhir anugerah itu bagi Chelsea pada September 2024.

Apabila ditanya sama ada penyerang tersebut boleh dibandingkan dengan Haaland yang produktif, pemenang Kasut Emas Liga Perdana musim lalu dengan 27 gol — bos Chelsea, Alonso, berkata: “Saya akan katakan ya.

“Jika anda mengira berapa ramai penyerang terbaik yang kita ada di Liga Perdana, saya pasti Joao [Pedro] tergolong dalam kalangan mereka, dan Haaland pastinya turut tergolong dalam kalangan itu. Jadi begitulah saya menilai kedudukannya.”

Joao Pedro menandatangani kontrak baharu di Stamford Bridge pada Ogos untuk kekal bersama Chelsea sehingga 2034, dan diberikan jersi nombor sembilan Chelsea pada awal musim ini.

Beliau menjadi penyerang pertama kelab itu sejak Diego Costa untuk menjaringkan 20 gol dalam satu musim ketika kempen sulungnya, dan telah menjaringkan 25 gol serta menyumbang 11 bantuan gol dalam 57 perlawanan sejak menyertai kelab itu musim panas lalu.

Dalam 57 perlawanan terakhirnya untuk Manchester City, pemain Norway, Haaland, mencatatkan 42 gol dan menyumbang sembilan bantuan gol.

Berbeza dengan Haaland yang merupakan penjaring gol khusus, Joao Pedro pernah bermain sebagai pemain tengah, nombor 10 dan pemain sayap sepanjang kerjayanya, dan memiliki kemahiran yang lebih menyeluruh.

Alonso, yang bermain sebanyak 195 perlawanan bersama bekas pemenang Ballon d’Or, Benzema, di Real Madrid, berkata turut terdapat persamaan antara pemain Perancis itu dengan Joao Pedro.

“Dalam banyak perkara beliau mengingatkan saya kepada Benzema, kerana beliau mahir di dalam kotak penalti, mahir di luar kotak penalti, mahir bergerak ke sebelah kirinya, mahir menanduk bola, beliau sangat lengkap, dan beliau bijak,” tambah jurulatih berbangsa Sepanyol itu.

“Jadi ya, beliau masih muda, masih ada perkara yang perlu dibangunkan, tetapi beliau memiliki banyak kualiti yang benar-benar cemerlang.”

Benzema, kini berusia 38 tahun dan seorang ejen bebas, telah menjaringkan 523 gol dalam 994 perlawanan untuk Perancis, Lyon, Real Madrid serta kelab-kelab Arab Saudi, Al-Ittihad dan Al-Hilal.

Sementara itu, Joao Pedro terkejut apabila tidak tersenarai dalam skuad Brazil untuk Piala Dunia musim panas ini, tetapi sejak itu telah dipanggil semula untuk perlawanan antarabangsa Brazil pada September menentang New Zealand dan India.

Apabila ditanya sama ada tindakan jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti – yang pernah melatih Alonso di Real Madrid – meninggalkannya daripada skuad turut memberikan motivasi tambahan buat Joao Pedro musim ini, bos Chelsea itu berkata: “Beliau sudah cukup bermotivasi.

“Ia menyakitkan hatinya ketika itu, tetapi itu sudah menjadi perkara lampau. Kini kami memberi tumpuan kepada apa yang beliau lakukan dengan baik dan apa yang boleh diperbaiki lagi.