Musim menarik menanti Chelsea di bawah Xabi Alonso

Musim menarik menanti Chelsea di bawah Xabi Alonso

Musim menarik menanti Chelsea di bawah Xabi Alonso Di sebalik intensiti baru semasa aksi pembukaan tewaskan Fulham, Blues masih dibayangi isu pertahanan

LONDON: Sudah kerap kita saksikan ‘peningkatan prestasi palsu’ di Chelsea.

Namun apa jua yang berlaku di bawah kepimpinan jurulatih baharu, Xabi Alonso, satu perkara yang pasti ialah ia akan menghiburkan ramai.

Dalam perlawanan pembukaan musim baharu Liga Perdana England (EPL), pelbagai emosi ditunjukkan sepanjang permulaan era baharu Chelsea.

Di Fulham, kita melihat pasukan Alonso bermain dengan intensiti baharu – tindakan menyerang yang bertenaga – apabila mereka menewaskan jiran tempatan mereka dengan jaringan 3-2 pada malam 24 Ogos.

Namun di sebalik kehebatan aksi menyerang itu, pertahanan Chelsea dilihat begitu mudah rebah dengan kesilapan yang bak seperti sudah menjadi satu kebiasaan.

Chelsea bermain hebat di hadapan, tetapi lemah di barisan belakang – ada perkara yang berubah, namun ada juga yang kekal sama, tidak kira pemain mana yang datang atau pergi.

Ketika Alonso memulakan tempoh perkhidmatannya di Chelsea dengan satu kemenangan, barisan tiga penyerang iaitu Morgan Rogers, Cole Palmer dan João Pedro, tampil dengan amat mengancam.

Ketiga-tiga mereka menjaringkan gol, dan ancaman kolektif mereka jelas kelihatan hanya 30 saat selepas perlawanan bermula apabila Pedro menjaringkan gol pembuka tirai.

Namun tiada apa yang mudah bagi pasukan Blues dari barat London itu.

Walaupun ada perubahan besar di bangku jurulatih dan kegiatan besar-besaran di pasaran pemindahan musim ini, kebimbangan lama terhadap pertahanan dan penjaga gol masih tidak berubah.

Sejak pengambilalihan pada 2022, kelab Chelsea telah membelanjakan jutaan paun, tetapi masih belum menemui penjaga gol nombor satu yang benar-benar kukuh.

Ini merupakan pusingan pembukaan yang mendebarkan pada malam yang tenang.

Kedua-dua pasukan menunjukkan kelemahan di barisan belakang, tetapi tetap komited untuk berjuang habis-habisan, menghasilkan perlawanan yang cukup mendebarkan dengan aksi berbalas serangan, mencerminkan dua pasukan yang masih menyesuaikan diri dengan perubahan besar sepanjang musim panas ini.

Bagi pasukan tuan rumah, Marco Silva sudah tidak lagi mengetuai Fulham.

Kini, bekas jurulatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, yang mengambil alih.

Di bangku jurulatih bertentangan pula ialah Alonso, sahabat baik Arbeloa, bekas rakan sepasukan di Liverpool dan pasukan kebangsaan Sepanyol.

Peminat Chelsea teruja melihat rupa baharu pasukan mereka di bawah Alonso, dengan formasi 3-4-2-1.

Moisés Caicedo tidak dapat bermain kerana cedera, manakala pemain baharu, Marco Palestra, turut tiada.

Ini menjadikan Rogers dan Maxence Lacroix dua wajah baharu dalam kesebelasan utama pasukan Chelsea.

Namun masih ada peringatan tentang isu yang diwarisi Alonso – isu yang perlu diselesaikan sebelum tempoh pemindahan ditutup.

Bagi Fulham pula, mereka menurunkan kedua-dua pemain baharu daripada Real Madrid iaitu Gonzalo García dan César Palacios. Bersama Arbeloa, terdapat suasana permulaan baharu di Craven Cottage.

Peminat Fulham semakin teruja dengan pemberian skarf percuma sebelum perlawanan, dan peringatan berterusan daripada juruhebah mengenai status mereka sebagai kelab asal London.

Namun bola sepak sentiasa boleh mengejutkan sesiapa sahaja – gelembung optimisme dan impian itu pecah sebelum ramai peminat sempat duduk di tempat masing-masing.

Chelsea hanya ambil masa kurang seminit untuk mula menyerang.

Tandukan Lacroix mengelirukan pertahanan Fulham, memberi ruang kepada Palmer menghantar bola kepada Pedro. Pedro pula menyudahkannya dengan lob melepasi Bernd Leno yang sudah bergerak keluar dari gawang. Gol itu pantas dan bijak.

Akan tetapi, muncul kembali ciri-ciri Chelsea sebelum era Alonso, dengan Levi Colwill dan Romeo Lavia menerima kad kuning dalam 12 minit pertama akibat kesalahan melulu – mengingatkan kepada isu disiplin mereka musim lalu apabila mereka mengumpul 11 kad merah.

Ini memberi peluang kepada Fulham untuk bangkit dan mereka mula menguasai permainan.

Peminat Fulham teruja, dan Josh King akhirnya menjaringkan gol yang hampir cuba dihalang Sanchez namun tidak berjaya.

King bermain cemerlang, tetapi Sanchez sepatutnya boleh membuat halangan lebih baik.

Namun serangan Chelsea terus bertenaga.

Mereka mendahului perlawanan dengan gol kedua menjelang masa rehat apabila ancaman menyerang mereka semakin bertambah baik.

Palmer banyak menguasai bola dan bermain dengan kebebasan serta keyakinan seperti yang dilihat sebelum musim sukarnya pada 2025.