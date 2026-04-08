Amad Diallo sokong Carrick jadi pengurus tetap Man Utd
Apr 8, 2026 | 3:47 PM
Pemain sayap Manchester United, Amad Diallo (depan), berpendapat Michael Carrick (kanan) adalah yang paling layak mengendalikan kelab Liga Perdana England itu secara tetap. - Foto REUTERS
MANCHESTER: Pengurus sementara Manchester United, Michael Carrick, adalah orang yang paling layak untuk mengendalikan kelab Liga Perdana England (EPL) itu secara tetap, kata pemain sayap Amad Diallo.
Sejak mengambil alih tugas susulan pemecatan Ruben Amorim pada Januari lalu, Carrick telah memimpin kelab itu meraih tujuh kemenangan dalam 10 perlawanan, dengan hanya satu kekalahan.
