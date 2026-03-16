Rooney tegas Carrick layak diberi kontrak pengurus tetap Man U

Pengurus sementara Manchester United, Michael Carrick (kiri), dan salah seorang pemain, Casemiro, meraikan kemenangan selepas menumbangkan Aston Villa 3-1 pada 15 Mac. - Foto REUTERS

Pengurus sementara Manchester United, Michael Carrick (kiri), dan salah seorang pemain, Casemiro, meraikan kemenangan selepas menumbangkan Aston Villa 3-1 pada 15 Mac. - Foto REUTERS

Rooney tegas Carrick layak diberi kontrak pengurus tetap Man U

Rooney tegas Carrick layak diberi kontrak pengurus tetap Man U

LONDON: Wayne Rooney menegaskan Michael Carrick layak mendapat kontrak tetap untuk menguruskan Manchester United.

Sejak beliau dilantik sebagai ketua jurulatih sementara untuk baki musim ini pada Januari, Carrick telah membimbing pasukannya meraih tujuh kemenangan dalam sembilan perlawanan.

Menyusuli kemenangan 3-1 United ke atas Aston Villa dalam pusingan ke-30 Liga Perdana pada 15 Mac, Rooney, pengurus bola sepak profesional England dan seorang bekas pemain, menegaskan:

“Manchester United sepatutnya 100 peratus memberikan Carrick jawatan ketua jurulatih tetap pada musim panas ini.”

Rooney menambah:

“Saya tahu ini akan berlaku dengan Carrick.

“Saya sangat mengenalinya, saya tahu wataknya dan siapa dirinya.

“Pasukan ini memerlukan seseorang yang tenang, yang memahami kelab. Pemain perlu sedikit kasih sayang, dan Carrick memberikannya.

“Kami telah melihat pemain bermain dengan mutu lebih tinggi, lebih bersatu padu sebagai pasukan yang kuat.”

Rooney menekankan, semuanya di United berjalan lancar dan tiada sebab untuk perubahan.

“Beliau mempunyai kadar kemenangan tertinggi berbanding mana-mana pengurus di Manchester United. Pada pendapat saya, Michael patut diberi peluang mengambil alih tugas ini,” tambahnya.

Namun, Carrick menepis desakan yang semakin kuat agar beliau diambil sebagai pengurus tetap, dengan menyebut spekulasi tersebut sebagai “hanya isu belaka”.

Carrick kembali ke Old Trafford sebagai pengurus sementara pada pertengahan Januari, menggantikan Darren Fletcher.

Di bawah kepimpinannya, United telah beraksi dengan cemerlang.

Ini termasuk tiga perlawanan yang beliau kendalikan sebagai pengurus sementara pada 2021.

Carrick mempunyai kadar kemenangan lebih 70 peratus – tertinggi dalam sejarah pengurus United dengan hanya mengambil kira bilangan perlawanan yang sama.

Kemenangan meyakinkan menentang Aston Villa membantu United mengukuhkan kedudukan ketiga mereka dalam carta Liga Perdana, dengan enam mata melebihi Chelsea yang berada di tempat keenam.

Dengan bola sepak England dijangka mempunyai lima tempat dalam Liga Juara-Juara musim depan, United hanya memerlukan maksimum 18 mata daripada baki lapan perlawanan untuk menjamin kedudukan lima teratas.

Ini bermakna kedudukan sedemikian melayakkan mereka ke Liga Juara-Juara.

Jika Carrick membantu pasukan mencapai matlamat itu, peluangnya untuk dilantik secara rasmi akan meningkat dengan ketara.

Malah, Roy Keane, bekas kapten United, yang pada mulanya menentang Carrick untuk mendapatkan jawatan itu secara tetap, dan meramalkan pada awal musim bahawa United “belum bersedia” untuk menduduki empat teratas, telah mengubah pendiriannya.

Ketika ditanya tentang persoalan mengenai masa depannya, Carrick tertawa sambil berkata:

“Tidak ada banyak keributan... Itu hanya keributan jika kamu mendengarkannya.

“Itu tidak mempengaruhi saya sama sekali.

“Saya melakukan yang terbaik yang saya mampu, menikmatinya, dan kami terus berjuang untuk lebih banyak lagi.

“Apa pun yang akan terjadi, akan terjadi.”

Carrick dan United akan beraksi seterusnya apabila mereka berkunjung ke Bournemouth pada 20 Mac.

Kemenangan untuk The Reds akan memastikan mereka sekurang-kurangnya berada sembilan mata di atas kedudukan keenam menjelang tempoh rehat antarabangsa pada Mac.

Salah satu faktor utama di balik kejayaan United ialah Bruno Fernandes yang mencatatkan sejarah dalam pertandingan melawan Villa.