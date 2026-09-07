LONDON: Arsenal memberikan tindak balas yang padu terhadap kebangkitan Chelsea sebagai pencabar utama kejuaraan Liga Perdana England (EPL) dengan kemenangan 2-1 yang menamatkan permulaan tanpa kalah pesaing mereka pada 6 September.

Skuad kendalian Mikel Arteta pada awalnya ketinggalan hasil jaringan minit kedua Morgan Rogers dalam pertembungan derbi London yang mendebarkan di Stadium Emirates.

Namun, sang juara membuktikan mengapa mereka kekal sebagai pilihan utama untuk mempertahankan kejuaraan dengan kebangkitan pantas terhadap hambatan awal tersebut.

Kai Havertz menjaringkan gol penyamaan menentang bekas kelabnya pada pertengahan separuh masa pertama, dengan Martin Odegaard meledakkan gol kemenangan Arsenal sejurus selepas waktu rehat.

Ia merupakan satu bukti kesungguhan Arsenal, yang telah memenangi kesemua tiga perlawanan liga untuk berada di belakang pendahulu, Manchester City, hanya dipisahkan dengan perbezaan jaringan gol.

Aksi matang The Gunners jelas menggariskan keinginan mereka untuk merangkul kejuaraan liga berturut-turut yang pertama buat kelab itu sejak 1930-an.



Bagi pengurus Chelsea, Xabi Alonso, kekalahan tersebut menamatkan rentetan tiga kemenangan berturut-turut pasukannya dalam semua pertandingan sejak beliau mula mengambil alih tugas di Stamford Bridge sebelum musim bermula.

Alonso sedar betapa banyak kerja yang masih perlu dilakukan oleh Chelsea sebelum mereka berada pada kedudukan untuk menamatkan kemarau kejuaraan yang bermula sejak 2017.

Pertahanan Chelsea yang goyah terdedah kepada kesilapan yang merugikan, sementara jentera serangan yang mereka banggakan jelas lebih sukar untuk menyerlah semasa menentang Arsenal berbanding ketika kemenangan mudah mereka ke atas Fulham, Luton dan Brighton.

Arteta dan Alonso telah mengenali antara satu sama lain sejak zaman kanak-kanak di wilayah Basque, Sepanyol.

Sebelum ini, Chelsea menewaskan Arsenal dalam persaingan untuk menandatangani Rogers dari Aston Villa pada luar musim selepas The Gunners enggan menyamai tawaran £117 juta ($200 juta) The Blues untuk pemain tengah England itu.

Rogers membuktikan mengapa Chelsea menjadikannya pemain Britain paling mahal dalam sejarah apabila beliau meletakkan The Blues di hadapan selepas hanya 77 saat.

Pertahanan kebal Arsenal hanya membenarkan satu percubaan tepat dalam dua perlawanan pertama mereka.

Walaupun mereka kelihatan seperti pakar dalam situasi bola mati, anak buah Arteta akhirnya leka berdepan sepakan percuma kali ini.

Hantaran tinggi Reece James gagal dikeluarkan oleh Declan Rice atau Odegaard, memberikan Rogers peluang untuk melepaskan sepakan leret menewaskan David Raya dari luar kawasan penalti.

Ia merupakan gol pertama yang dibolosi Arsenal musim ini.

Selepas dibolosi lima kali dalam dua perlawanan liga pertama mereka di bawah kendalian Alonso, taktik tiga pertahanan tengah Chelsea ternyata masih lemah.