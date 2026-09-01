BIRMINGHAM: Mikel Arteta berkata keupayaan Arsenal menguasai dan memenangi perlawanan dengan pantas akan menjadi kunci dalam usaha mempertahankan gelaran juara Liga Perdana England (EPL), selepas Bukayo Saka memastikan kemenangan 1-0 menentang Aston Villa pada 31 Ogos.

Saka menjaringkan gol menerusi sepakan jarak dekat pada separuh masa kedua di Villa Park, sekali gus mencatatkan kemenangan berturut-turut kedua juara bertahan itu sejak awal musim ini.

Arteta kagum dengan cara pasukannya berjuang untuk meraih kemenangan yang sukar di gelanggang yang menyaksikan kekalahan mereka musim lepas.

“Sangat gembira, ini kemenangan yang besar. Tempat ini sukar untuk meraih tiga mata. Saya rasa kami layak mendapatnya.

“Kami memberikan persembahan hebat. Dengan 11 pemain, ia tidak mencukupi, tetapi pemain turun padang dan melakukan tugas yang cemerlang untuk menamatkan perlawanan serta memenanginya.

“Saya tahu betapa sukarnya untuk menang di sini. Setiap pasukan besar pernah bergelut menentang mereka kerana mereka sangat hebat,” ujar Arteta.

Arsenal merupakan salah satu daripada empat pasukan yang memenangi kedua-dua perlawanan liga pertama musim ini, bersama Manchester City, Chelsea dan Hull City.

The Gunners akan menjadi tuan rumah kepada Chelsea pada 6 September dalam satu ujian awal yang menarik bagi kedua-dua pasukan besar itu.

Arteta yakin Arsenal mampu terus konsisten sepanjang musim, selepas akhirnya memenangi gelaran juara buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun pada musim lalu.

“Tahun 2025 pun sama. Kami tahu betapa sukarnya untuk meraih mata dalam liga ini,” katanya.

“Saya sentiasa percaya kepada semua pemain saya. Tahap permainan turut bergantung kepada situasi ketika itu. Pada 2025, kami tewas di sini dengan cara yang amat sukar diterima. Ia masih terpahat dalam hati kami.”

Arsenal berkemungkinan mendapatkan lagi pemain baharu menjelang perlawanan menentang Chelsea, dengan penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, dikaitkan dengan The Gunners.

Tempoh pemindahan pemain akan ditutup pada 10 malam GMT pada 1 September (6 pagi, 2 September, waktu Singapura), dan Arteta berkata: “Saya tidak ambil tahu tentang itu selama sehari. Fokus saya perlu tertumpu kepada perlawanan.”

Saka telah menjaringkan gol dalam kedua-dua perlawanan pertama Arsenal, apabila pemain sayap kebangsaan England itu membuktikan kebangkitannya selepas penghujung musim lepas yang dibelenggu kecederaan.

“Bermain di sini memang tidak mudah, mereka menyukarkan permainan kami. Rasanya lebih baik lagi apabila kami berjaya meraih kemenangan.

“Cara mereka bertahan, sangat padat dan dengan barisan pertahanan tinggi, membuatkan kami terperangkap ofsaid beberapa kali. Kami terpaksa menyesuaikan diri.

“Satu gol biasanya sudah mencukupi buat kami kerana pertahanan kami sangat kukuh. Semua pemain bek sayap, cara mereka bermain memberikan banyak kelebihan kepada kami.