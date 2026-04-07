LISBON: Bos Arsenal Mikel Arteta berkata kekalahan berturut-turut mesti digunakan sebagai motivasi ketika pasukannya mengalihkan tumpuan kepada perlawanan pertama suku akhir Liga Juara-Juara menentang Sporting pada 7 April.

Kelab London itu tiba di Lisbon selepas kekalahan berturut-turut pertama mereka musim ini – 0-2 di tangan Manchester City dalam perlawanan akhir Piala Liga dan 1-2 kepada pasukan Kejohanan Southampton dalam perlawanan suku akhir Piala FA.