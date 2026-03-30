Bersedia hadapi kesesakan di Tuas dan Woodlands 3-5 April sempena Qing Ming, Good Friday
Mar 30, 2026 | 3:33 PM
Para pelawat boleh menjangkakan masa menunggu yang lebih lama untuk melepasi pusat pemeriksaan sepanjang festival Qing Ming dan cuti umum Good Friday - The Straits Times
Mereka yang merancang perjalanan ke Malaysia melalui pusat pemeriksaan darat - Tuas dan Woodlands - dari 3 hingga 5 April dinasihatkan untuk bersedia menghadapi kesesakan yang teruk. Ini bersempena sambutan Qing Ming dan cuti umum Good Friday.
Pada 30 Mac, Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) memaklumkan bahawa pemeriksaan keselamatan di semua pusat pemeriksaan telah dipertingkatkan, didorong oleh peningkatan ancaman keselamatan global, termasuk perkembangan di Timur Tengah.
Laporan berkaitan
Trafik dijangka sesak di Woodlands, Tuas semasa cuti sekolahNov 17, 2025 | 5:31 PM
Qing Ming, Good Friday: Trafik dijangka sesak di pusat pemeriksaan daratMar 31, 2023 | 9:00 AM