Bintang Arsenal Ishida sahut cabaran jadi ketua jurulatih bola sepak wanita S’pura
Apr 6, 2026 | 3:44 PM
Bekas pemenang Liga Perdana Wanita bersama Arsenal dan artis rakaman, Mihoko Ishida, dari Jepun kini memulakan tugas baru sebagai ketua jurulatih skuad bola sepak wanita nasional Singapura. - Foto FAS
Pasukan bola sepak wanita nasional Singapura atau Lionesses, berharap mereka dapat menempuh fasa baru susulan pelantikan Mihoko Ishida sebagai ketua jurulatih pasukan tersebut dengan kontrak selama dua tahun.
Wanita berusia 43 tahun dari Jepun itu hadir dengan profil cukup unik dan pelbagai.
Laporan berkaitan
Karim Bencherifa akhiri khidmat sebagai ketua jurulatih bola sepak wanita nasional S’puraApr 3, 2026 | 1:12 PM
FAS lantik Mihoko Ishida ketua jurulatih Singa wanitaApr 5, 2026 | 5:06 PM