FAS lantik Mihoko Ishida ketua jurulatih Singa wanita
FAS lantik Mihoko Ishida ketua jurulatih Singa wanita
Sahut peluang libatkan diri dalam pertumbuhan, pembangunan jangka panjang bola sepak wanita
Apr 5, 2026 | 5:06 PM
FAS lantik Mihoko Ishida ketua jurulatih Singa wanita
Bekas pemain penyerang Arsenal Women FC, Mihoko Ishida, dilantik sebagai sebagai ketua jurulatih pasukan bola sepak perempuan negara pada 5 April. - Foto FAS
Persatuan Bola Sepak Singapura (FAS) mengumumkan Mihoko Ishida sebagai ketua jurulatih pasukan bola sepak wanita negara pada 5 April.
Dalam satu kenyataan, FAS berkata Ishida membawa latar belakang yang cemerlang dalam bola sepak wanita, baik sebagai pemain mahupun sebagai jurulatih.
