Bintang bola sepak pacu populariti catur
Mar 31, 2026 | 5:00 PM
Bintang Manchester City dari Norway, Erling Haaland, gemar bermain catur kerana ia menajamkan pemikirannya. - Foto AFP
LONDON: Erling Haaland dan Mohamed Salah merupakan antara bintang Liga Perdana England (EPL) yang ‘ketagih’ bermain catur, sekali gus membantu mencetuskan peningkatan populariti permainan itu dalam kalangan golongan muda.
Penyerang Manchester City, Haaland, begitu meminati sukan minda itu sehingga beliau baru-baru ini melabur dalam program jelajah catur baru yang inovatif bagi memanfaatkan populariti sukan itu yang melonjak menyusuli penglibatan selebriti terkenal.