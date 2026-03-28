Tuchel ambil iktibar positif daripada perlawanan dengan Uruguay
England, Uruguay seri 1-1; Jerman tewaskan Switzerland 4-3
Mar 28, 2026 | 12:37 PM
Pemain England, Ben White (dua dari kiri), mengasari pemain Uruguay, Federico Vinas, dalam kotak penalti ketika masa kecederaan, menghadiahkan penalti dan gol kepada Uruguay. - Foto REUTERS
LONDON: Thomas Tuchel berkata beliau kini lebih mengenali pemainnya dan keupayaan pasukan England selepas ia seri 1-1 dengan Uruguay di Wembley dalam satu perlawanan persahabatan pada 27 Mac.
Pemain Arsenal, Ben White, menjaringkan gol pertama perlawanan pada minit ke-81, tetapi beliau juga yang mengasari Federico Vinas dalam kotak penalti pada masa kecederaan, menyebabkan pengadil memberikan tendangan penalti kepada Uruguay.
