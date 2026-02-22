Premium
Bintang Mesir teruskan legasi keluarga
Tenis meja sudah sebati dalam keluarga Omar Assar – ayah, adik serta bapa saudara pernah atau masih aktif dalam tenis meja
Feb 22, 2026 | 5:31 AM
Cabaran besar... Omar Assar, akan berdepan dengan barisan pemain terbaik dunia di kejohanan tenis meja, Singapore Smash. Kejohanan tersebut diadakan di OCBC Arena dari 19 Februari hingga 1 Mac. Beliau kini menduduki ranking ke-32 dunia. - Foto BM oleh KHALID BABA
Ketibaan Omar Assar di Singapura sempena kejohanan tenis meja, Singapore Smash, sebagai antara pemain tenis meja terbaik yang pernah dilahirkan Mesir sememangnya bukan sesuatu yang mengejutkan.
Beliau dibesarkan di Desouk, sebuah bandar utara Mesir yang sekian lama dikenali sebagai antara pusat perkembangan tenis meja negara itu.
