Bintang Mesir teruskan legasi keluarga

Sukan
Bintang Mesir teruskan legasi keluarga

Tenis meja sudah sebati dalam keluarga Omar Assar – ayah, adik serta bapa saudara pernah atau masih aktif dalam tenis meja
Tenis Mejamesir
Feb 22, 2026 | 5:31 AM
KHAIRUL AKMAL ALI
KHAIRUL AKMAL ALI

Bintang Mesir teruskan legasi keluarga

Cabaran besar... Omar Assar, akan berdepan dengan barisan pemain terbaik dunia di kejohanan tenis meja, Singapore Smash. Kejohanan tersebut diadakan di OCBC Arena dari 19 Februari hingga 1 Mac. Beliau kini menduduki ranking ke-32 dunia.
Cabaran besar... Omar Assar, akan berdepan dengan barisan pemain terbaik dunia di kejohanan tenis meja, Singapore Smash. Kejohanan tersebut diadakan di OCBC Arena dari 19 Februari hingga 1 Mac. Beliau kini menduduki ranking ke-32 dunia. - Foto BM oleh KHALID BABA

Ketibaan Omar Assar di Singapura sempena kejohanan tenis meja, Singapore Smash, sebagai antara pemain tenis meja terbaik yang pernah dilahirkan Mesir sememangnya bukan sesuatu yang mengejutkan.

Beliau dibesarkan di Desouk, sebuah bandar utara Mesir yang sekian lama dikenali sebagai antara pusat perkembangan tenis meja negara itu.

Tenis Mejamesir
