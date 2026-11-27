VIGO (Sepanyol): Bournemouth mengekalkan rekod sempurna mereka dalam Liga Europa dengan kebangkitan mengagumkan apabila mereka menewaskan Celta Vigo 2-1 di padang lawan pada 26 November.

AC Milan juga turut bangkit untuk menang 4-2 di padang Olympiakos Piraeus, sementara Viktoria Plzen membelasah pelawat Benfica 4-0.

Bournemouth merupakan satu-satunya pasukan yang masih mengekalkan rekod 100 peratus dan kini dijamin tempat ke peringkat kalah mati pada musim pertama mereka dalam pertandingan Eropah.

Juventus berjaya menang 4-1 selepas ketinggalan satu gol kepada Omonia Nicosia, melonjak ke tangga kedua kedudukan liga, dua mata di belakang Bournemouth.

Mereka berkongsi 13 mata dengan pasukan Hungary, Ferencvaros, yang gagal mengekalkan rekod 100 peratus mereka selepas disekat 0-0 di padang sendiri menentang Celje dari Slovenia.

Bournemouth kendalian Marco Rose terpaksa bermain dengan 10 pemain seawal minit ke-22 apabila Bafode Diakite dilayang kad merah.

Namun jaringan separuh masa kedua daripada Alvaro Rodriguez dan Rayan melengkapkan satu lagi prestasi cemerlang di pentas Eropah bagi pasukan Liga Perdana England (EPL) itu.

Kapten Celta yang berusia 39 tahun, Iago Aspas, telah memberikan gol pendahuluan awal tetapi pasukan tuan rumah gagal memanfaatkan kelebihan jumlah pemain.

Pilihan untuk anda Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.

Pasukan dari Republik Czech, Viktoria, menjaringkan tiga gol dalam 15 minit terakhir separuh masa pertama semasa membelasah Benfica.

Setelah tewas tiga daripada empat perlawanan awal Eropah mereka, pasukan pilihan pertandingan, Milan, pula mulanya menyaksikan kemungkinan penyingkiran awal selepas ketinggalan dua gol kepada Olympiakos di Piraeus.

Namun, mereka bangkit dengan cemerlang – mempamerkan permainan 15 minit yang penuh inspirasi bagi menyuntik nafas baharu kepada pasukan kendalian Ruben Amorim itu.

Bermula dengan usaha solo cemerlang Omari Hutchinson pada minit ke-56 sebelum Alphadjo Cisse menjaringkan gol penyamaan tujuh minit kemudian.

Rembatan voli Christian Pulisic pada minit ke-71 kemudian meletakkan mereka di hadapan, sebelum Diego Moreira menambah satu gol pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan 4-2 buat Milan.

“Hari ini kita melihat bahawa kita mampu bangkit daripada ketinggalan dua gol dan menang 4-2,” kata Amorim dalam sidang media selepas perlawanan itu.

Kekalahan besar kepada Bournemouth awal musim ini telah menimbulkan persoalan tentang hala tuju Milan di bawah pengurus asal Portugal itu, yang menyertai kelab tersebut pada Julai.

Kemenangan Milan ke atas Olympiakos menjadikan ia empat kemenangan dalam lima perlawanan terakhir mereka dalam semua pertandingan.