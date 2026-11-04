BARCELONA: Pengurus dan jurulatih Aston Villa, Unai Emery menumbuk ke udara dengan rasa kecewa di Spotify Nou Camp kerana hampa dan geram apabila pasukannya terlepas peluang meraih keputusan baik semasa perlawanan Liga Juara-Juara menentang Barcelona.

Lamine Yamal membuka tirai jaringan pada minit ketujuh, hasil kesilapan Villa sendiri.

Pada separuh masa kedua, Raphinha pula menyumbat dua gol pantas dan menamatkan harapan Villa, dengan keputusan 3-0.

Kesilapan itu boleh menyebabkan pasukan runtuh, namun Villa sebaliknya menyerang Barcelona, juara Sepanyol, pada separuh masa pertama dan mereka sepatutnya mampu menyamakan kedudukan.

Kekalahan itu menamatkan rekod 100 peratus Villa dalam Liga Juara-Juara selepas tiga kemenangan.

Namun, ia memberi peluang kepada Villa dan Emery untuk menilai sejauh mana kemajuan mereka.

Villa yakin mereka layak berada di pentas itu.

Selepas empat tahun bersama Emery, mereka mendapat satu lagi peluang untuk membuktikannya.

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Mereka tiba di Sepanyol dengan kemenangan ke atas Club Brugge, Fenerbahce dan Viking, tetapi inilah ujian paling penting.

Emery, yang baru menyambut ulang tahun ke-55 pada 3 November, mahu menjadikan perlawanan itu sebagai ukuran kemajuan pasukannya, untuk melihat sejauh mana mereka setanding dengan pendahulu carta La Liga, yang juga lima kali juara Eropah.

Dalam hujan lebat, Villa boleh menunjukkan mereka mampu mengimbangi Barca pada separuh masa pertama.

Jika bukan kerana kesilapan ketara Joao Gomes yang membawa kepada jaringan Lamine Yamal, serta penyudah yang lemah, mereka mungkin sudah mendahului.

Namun, Villa tewas.

Mereka terus meningkat di bawah Emery, tetapi juara Liga Europa musim lalu itu menunjukkan prestasi mereka masih belum cukup tinggi untuk menang di Nou Camp.

Jurulatih itu juga akan menafikannya, tetapi mungkin beliau mempunyai sesuatu untuk dibuktikan di stadium itu, yang memberinya pengajaran paling pahit dalam saingan itu sembilan tahun lalu.

Perlawanan yang dikenali sebagai La Remontada (Kebangkitan Semula) itu menyaksikan Barcelona ketinggalan 0-4 pada perlawanan pertama pusingan 16 terbaik.

Namun, mereka menewaskan Paris St-Germain (PSG) yang dilatih Emery 6-1 pada perlawanan kedua di tempat sendiri, dan menang 6-5 secara agregat. 

“Satu perlawanan lagi. Hanya satu perlawanan lagi,” kata Emery ketika ditanya tentang perkara itu pada 2 November.

Tiada kebangkitan Villa pada malam 3 November, dengan rekod Emery di Nou Camp kini 15 kekalahan dalam 16 perlawanan.

Daripada 31 percubaan menentang Barca, beliau hanya menang tiga kali.

Beliau dapat menurunkan kesebelasan terbaik yang ada, namun Villa mencipta masalah sendiri apabila hantaran buruk Gomes menghadiahkan gol pembukaan yang penting kepada Lamine Yamal.

Pasukan Emery telah diatasi Barcelona di tempat kedua dalam jadual peringkat liga. 

Beliau menambah:

“Kami sudah bekerja bersama selama bertahun-tahun dan kami pernah melakukan kesilapan seperti itu, tetapi kami sentiasa dapat mengatasinya. Saya tidak menyalahkannya.”

Namun, kesilapan itu tidak mematahkan semangat Villa.

Mereka enggan mengalah dan tidak menerima kemenangan Barcelona begitu sahaja.

Barca tidak dapat menurunkan Andreas Christensen, Eric García dan Xavi Espart, menjadikan benteng pertahanan mereka rapuh.

Pemain tengah berusia 20 tahun, Brian Farinas, membuat penampilan sulung dalam Liga Juara-Juara dan hanya permulaan kedua sebagai pemain pertahanan kanan.

Barcelona gagal mencatatkan rekod tanpa bolos dalam 18 perlawanan Liga Juara-Juara terakhir mereka.

Kali terakhir mereka berjaya melakukannya adalah pada April 2025. 

Kelemahan di bahagian pertahanan itu menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penyokong setia Barca, yang bimbang Villa akan mengambil kesempatan. 

“Ujian ini jelas bukan pada tahap yang kami mahu capai, tetapi banyak perkara yang boleh dipelajari dan pengalaman berharga untuk pemain dan kami,” kata Emery.

 “Ia memberi saya banyak maklumat untuk dianalisis dan bersaing pada tahap ini,” tambahnya. – Agensi berita.

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