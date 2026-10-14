MADRID: Atletico Madrid mencatat kemenangan selesa 2-0 ke atas Manchester United dalam saingan Liga Juara-Juara pada 13 Oktober, sekali gus meningkatkan tekanan terhadap jurulatih United, Michael Carrick.

Pablo Barrios memanfaatkan peluang pada minit pertama untuk pasukan kendalian Diego Simeone.

Selepas Leny Yoro dilayangkan kad merah pada minit ke-74, sekali gus memburukkan keadaan United, Ademola Lookman menambah satu lagi gol buat pasukan tuan rumah di Madrid.

United telah mencatat permulaan terburuk mereka dalam saingan domestik dalam tempoh 40 tahun, dan kekalahan dalam fasa liga di ibu negara Sepanyol itu menjadi satu lagi tamparan buat mereka.

Pasukan itu kini gagal mencatat kemenangan dalam lima perlawanan berturut-turut merentasi semua kejohanan.

Pertahanan United, Lisandro Martinez, menyifatkan prestasi pasukannya sebagai “sangat teruk” dan membayangkan bahawa keadaan itu turut mencerminkan cara kelab tersebut diuruskan.

“Perkara ini menjengkelkan dan mengecewakan. Kami datang ke sini, tetapi saya tidak nampak pasukan saya berusaha untuk mendapatkan keputusan yang hebat. Ia benar-benar mengecewakan,” katanya selepas perlawanan.

Atletico beraksi tanpa kapten mereka, Koke, susulan kematian ibunya.

Sementara itu, jurulatih Simeone yang turunkan Julian Alvarez dalam kesebelasan utama buat kali pertama musim ini di Stadium Metropolitano, selepas pemain itu cuba memaksa perpindahan pada musim panas lalu.

“Selain penting untuk pasukan, kemenangan ini juga amat bermakna buat Koke dan seluruh keluarganya. Ini hari yang sangat sukar bagi mereka. Kemenangan ini adalah untuk mereka.

“Menjaringkan gol seawal itu membantu kami mengawal permainan. Saya sangat gembira dengan kemenangan ini,” kata Barrios.

Athletico itu mendahului perlawanan selepas hanya 50 saat.

Alex Baena berjaya menembusi benteng pertahanan United sebelum menghantar bola lintang kepada Barrios.

Pemain pertahanan United, Ayden Heaven gagal menghalang rembatan pemain tengah itu daripada melepasi garisan gol.

“Berita itu (pemergian ibu Koke) sangat menyedihkan buat semua orang. Saya sudah berkata bahawa jika saya menjaringkan gol, saya akan meraikannya dengan cara itu,” tambah Barrios.

Carrick sebelum ini menegaskan kepentingan memulakan perlawanan dengan pantas, namun pasukannya gagal mengikuti arahannya.

Bryan Mbeumo berpeluang menyamakan kedudukan buat pasukan pelawat apabila beliau menolak bola melepasi celah kaki Cristian Romero, tetapi rembatannya tersasar.

Bagaimanapun, United menerima tamparan apabila Yoro, dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mendapati beliau menjatuhkan penyerang Kanada, Jonathan David, sebagai pemain pertahanan terakhir.

Keadaan itu membuka peluang kepada Atletico untuk menjaringkan gol kedua.

David dinafikan oleh penjaga gol Senne Lammens, tetapi pemain antarabangsa Nigeria, Lookman, berada di tempat yang tepat untuk menjaringkan bola muntah pada minit ke-79.

“Sangat sukar untuk mengatakan ada perkara positif selepas mengalami kekalahan. Kami hanya perlu bekerja keras, terus berusaha dan kekal yakin dengan sistem yang kami gunakan.