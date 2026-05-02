Topic followed successfullyGo to BHku
Carrick teruja hadapi saingan dengan Liverpool
Pengurus Man U: Semangat persaingan tetap tinggi walau kedua kelab tidak lagi rebut juara EPL
May 2, 2026 | 5:08 PM
Pengurus Manchester United, Michael Carrick, berkata pasukannya telah menunjukkan peningkatan besar sejak prestasi mengecewakan musim lalu, di mana mereka menamatkan saingan EPL di tangga ke-15. - Foto REUTERS
LONDON: Pengurus Manchester United, Michael Carrick percaya bahawa pertemuan antara kelabnya dengan Liverpool sentiasa menjadi perlawanan tumpuan, meskipun kedua-dua kelab tidak lagi bersaing merebut gelaran Liga Perdana England (EPL) musim ini.
Dua kelab paling berjaya di England itu, masing-masing dengan 20 gelaran liga, bakal berentap di padang United, Old Trafford, pada 3 Mei dengan kedua-dua pasukan berada di landasan kukuh untuk melayakkan diri ke Liga Juara-Juara musim depan.
