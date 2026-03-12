Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pemain Chelsea kelihatan kecewa selepas pemain Paris St Germain, Khvicha Kvaratskhelia, menjaringkan gol kelima mereka yang juga gol kedua pemain itu dalam kemenangan 5-2 ke atas Chelsea. - Foto REUTERS

Pemain Chelsea kelihatan kecewa selepas pemain Paris St Germain, Khvicha Kvaratskhelia, menjaringkan gol kelima mereka yang juga gol kedua pemain itu dalam kemenangan 5-2 ke atas Chelsea. - Foto REUTERS

Pemain Real Madrid, Federico Valverde (tengah), riang meraikan jaringan gol ketiga mereka bersama rakan sepasukan dalam perlawanan pertama pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara pada 11 Mac. - Foto REUTERS

Pemain Real Madrid, Federico Valverde (tengah), riang meraikan jaringan gol ketiga mereka bersama rakan sepasukan dalam perlawanan pertama pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara pada 11 Mac. - Foto REUTERS

Pemain Chelsea kelihatan kecewa selepas pemain Paris St Germain, Khvicha Kvaratskhelia, menjaringkan gol kelima mereka yang juga gol kedua pemain itu dalam kemenangan 5-2 ke atas Chelsea. - Foto REUTERS

Pemain Chelsea kelihatan kecewa selepas pemain Paris St Germain, Khvicha Kvaratskhelia, menjaringkan gol kelima mereka yang juga gol kedua pemain itu dalam kemenangan 5-2 ke atas Chelsea. - Foto REUTERS

Pemain Real Madrid, Federico Valverde (tengah), riang meraikan jaringan gol ketiga mereka bersama rakan sepasukan dalam perlawanan pertama pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara pada 11 Mac. - Foto REUTERS

Pemain Real Madrid, Federico Valverde (tengah), riang meraikan jaringan gol ketiga mereka bersama rakan sepasukan dalam perlawanan pertama pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara pada 11 Mac. - Foto REUTERS

Pemain Chelsea kelihatan kecewa selepas pemain Paris St Germain, Khvicha Kvaratskhelia, menjaringkan gol kelima mereka yang juga gol kedua pemain itu dalam kemenangan 5-2 ke atas Chelsea. - Foto REUTERS

Pemain Chelsea kelihatan kecewa selepas pemain Paris St Germain, Khvicha Kvaratskhelia, menjaringkan gol kelima mereka yang juga gol kedua pemain itu dalam kemenangan 5-2 ke atas Chelsea. - Foto REUTERS

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

City kecundang di Madrid; Chelsea dibaham PSG Dari 6 kelab EPL beraksi di pusingan 16, tiada yang menang, hanya Arsenal dan Newcastle seri

MADRID: Federico Valverde menjaringkan hatrik sedang Real Madrid menewaskan Manchester City 3-0 dalam perlawanan pertama pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara pada 11 Mac.

Sementara itu, juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) pula menewaskan Chelsea 5-2.

Pendahulu Liga Perdana England (EPL), Arsenal, meraih keputusan seri 1-1 di Bayer Leverkusen untuk mengekalkan rekod tanpa kalah mereka di Eropah musim ini, sementara Bodo/Glimt meneruskan rentak cemerlang mereka dengan kemenangan 3-0 ke atas Sporting.

Madrid, juara Eropah 15 kali, kendalian Alvaro Arbeloa, membalas dendam kekalahan mereka kepada City dalam fasa liga apabila Valverde menjaringkan tiga gol pada separuh masa pertama untuk memberikan Madrid kawalan penuh perlawanan.

Kejayaan itu diraih di sebalik ketiadaan Kylian Mbappe yang mengalami kecederaan.

Valverde berjaya mendapatkan hantaran jauh daripada Thibaut Courtois dan menggelecek melepasi Gianluigi Donnarumma untuk menjaringkan gol pertama Madrid di Stadium Santiago Bernabeu menentang City, ketika kedua-dua pasukan bertemu dalam perlawanan kalah mati buat musim kelima berturut-turut.

Pemain tengah Uruguay itu melepaskan rembatan rendah ke sudut jauh untuk menggandakan kelebihan Madrid dan kemudian melengkapkan hatriknya dengan sentuhan dan penyudah yang mengagumkan selepas bekerjasama dengan Brahim Diaz.

City hampir mengalami kekalahan lebih teruk namun Donnarumma menyelamatkan penalti pada separuh masa kedua daripada Vinicius Junior selepas penjaga gol City itu menjatuhkan pemain Brazil tersebut.

Sementara itu, PSG pula hampir ke suku akhir selepas dua gol lewat daripada Khvicha Kvaratskhelia di Parc des Princes.

Bradley Barcola meletakkan PSG di hadapan namun percubaan Malo Gusto melepasi Matfei Safonov untuk menyamakan kedudukan.

Ousmane Dembele menamatkan serangan balas yang pantas untuk mengembalikan pendahuluan pasukan tuan rumah sebelum separuh masa pertama, namun Enzo Fernandez membalas sekali lagi untuk Chelsea selepas aksi cemerlang Pedro Neto.

Kesilapan Filip Jorgensen menyaksikan Vitinha merembat bola melepasi penjaga gol Chelsea untuk meletakkan PSG di hadapan buat kali ketiga, dengan Kvaratskhelia kemudian menjaringkan gol keempat yang hebat dan kemudian berpotensi memberikan tamparan hebat kepada pasukan Luis Enrique pada masa kecederaan.

Meskipun enam pasukan England beraksi dalam kelompok 16 terakhir, tiada satu pun yang menang dan hanya dua yang berjaya mengelak kekalahan di Eropah minggu ini.

Arsenal memerlukan penalti minit ke-89 daripada Kai Havertz, yang menentang bekas kelabnya, untuk merampas keputusan seri menentang Bayer Leverkusen di tempat lawan.

Robert Andrich menanduk masuk sepakan sudut untuk Leverkusen sejurus selepas separuh masa kedua untuk meninggalkan Arsenal, yang memenangi kesemua lapan perlawanan fasa liga mereka.

Tetapi Havertz masuk padang daripada bangku simpanan dan menyempurnakan sepakan penalti selepas kekasaran ke atas Noni Madueke bagi memastikan Arsenal kekal sebagai pasukan pilihan untuk mara ke suku akhir.

“Kami tidak bermain dengan sebaik mungkin hari ini. Tetapi kami akan pulang dengan keputusan baik. Kami perlu meningkatkan semangat minggu depan,” kata Havertz.