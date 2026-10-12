LIVERPOOL: Manchester City telah mengharungi dua minggu kebelakangan dalam suasana penuh kontroversi dan kecaman.

Pada 11 Oktober di Anfield, jurulatih City, Enzo Maresca, memberitahu para pemainnya bahawa cara terbaik untuk menenggelamkan segala haru-biru itu ialah dengan menghasilkan lebih banyak sorakan daripada pihak mereka sendiri.

City melakukannya dengan kemenangan meyakinkan 3-0 ke atas Liverpool, sekali gus mengekalkan rekod permulaan sempurna mereka dalam Liga Perdana England (EPL) dan melebarkan jurang kepada tiga mata di puncak carta liga.

Dalam perlawanan pertama mereka sejak suruhanjaya bebas mendapati kelab itu bersalah atas 114 pelanggaran peraturan kewangan liga, City disambut dengan ejekan yang bergema kuat serta laungan penuh kemarahan.

Namun, mereka meninggalkan Anfield dengan sorakan penyokong sendiri sebagai latar bunyi utama.

Itulah tindak balas yang dituntut Maresca daripada para pemainnya.

“Kita perlu belajar bagaimana menangani kebisingan dari luar disebabkan situasi ini, dan kebisingan itu akan sentiasa ada,” kata Maresca.

Jurulatih dari Italy itu sedar bahawa layanan bermusuhan tersebut tidak mungkin akan hilang dalam masa terdekat.

Sambutan yang diterima di Anfield pada 11 Oktober menjadi petanda tentang apa yang bakal menanti City dalam perlawanan di tempat lawan, sementara mereka menunggu keputusan rayuan terhadap dapatan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan itu.

“Saya fikir, dalam semua perlawanan di tempat lawan, pasti akan ada kebisingan,” kata Maresca, yang memeluk erat barisan kejurulatihannya sejurus wisel penamat ditiupkan.

Kemudian beliau bersama para pemain menuju terus ke bahagian penyokong pasukan pelawat untuk meraikan kemenangan bersama.

Tindak balas City di atas padang seiring dengan pendirian tegas mereka di luar padang.

Ketua pegawai eksekutif kelab, Ferran Soriano, dan pengarah bola sepak, Hugo Viana, turut mengiringi pasukan ke Anfield.

Kehadiran mereka mempamerkan perpaduan dalam pasukan menjelang salah satu perlawanan paling mencabar dalam kalendar bola sepak, walaupun dalam keadaan yang kurang ideal.

“Saya fikir memandangkan betapa pentingnya perlawanan ini... menentang Liverpool di padang mereka di Anfield... keputusan kelab agar kami semua bersama-sama adalah satu langkah yang baik. Semangat kebersamaan inilah yang kami perlukan pada detik ini,” kata Maresca.

Pengurus itu berkata bahawa dua minggu terakhir bukanlah tempoh yang mudah buat para pemain, namun beliau memuji kemampuan mereka untuk mengetepikan segala kekecohan dan memberikan tumpuan kepada bola sepak.

City mendapatinya sukar pada separuh masa pertama, tetapi mula menguasai permainan selepas pemain Liverpool, Ryan Gravenberch, dilayangkan kad merah pada minit ke-62.

Erling Haaland, Jeremy Doku dan Rayan Cherki masing-masing menemui sasaran bagi pasukan pelawat.