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Sekilas Berita
City tiada ruang silap apabila bertandang ke padang Arsenal
City tiada ruang silap apabila bertandang ke padang Arsenal
Skuad kendalian Enzo Maresca perlu bangkit daripada prestasi hambar apabila bertandang ke Emirates untuk rapatkan jurang mata dengan pendahulu liga
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Foto AFP
Foto REUTERS
Nov 29, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
City tiada ruang silap apabila bertandang ke padang Arsenal
Dengan baki musim yang masih panjang, keciciran mata tidak semestinya membawa padah, namun Manchester City tidak mampu tersilap langkah jika mahu kekal bersaing sebagai pencabar utama kejuaraan Liga Perdana England (EPL) musim ini.
Berada enam mata di belakang pendahulu liga, Arsenal, skuad kendalian Enzo Maresca mesti memastikan mereka pulang dari Emirates dengan keputusan positif apabila kedua-dua pasukan bertemu pada 30 November.
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