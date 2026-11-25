MANCHESTER: Gol penyamaan Rayan Cherki pada minit-minit akhir berjaya mengelakkan Manchester City daripada tewas kepada Napoli.

Namun, keputusan seri 2-2 pada 24 November di Stadium Etihad itu masih belum mampu meredakan suasana suram yang menyelubungi kelab gergasi England itu, di dalam dan di luar padang.

Sepakan hebat Cherki empat minit sebelum tamat perlawanan menghalang Napoli daripada meraih kemenangan pertama mereka di England.

Pasukan pelawat itu terlebih dahulu mendahului dua kali pada separuh masa kedua menerusi gol Rasmus Hojlund dan Noa Lang.

Namun, City hanya menang sekali daripada permainan terbuka dalam tujuh perlawanan merentasi semua pertandingan.

Ketidaktentuan mengenai masa depan kelab itu turut memberi kesan kepada persembahan mereka di padang.

City menang 10 daripada 11 perlawanan pertama mereka merentasi semua pertandingan di bawah pengurus pasukan, Enzo Maresca.

Namun, keadaan mula tergelincir selepas kelab itu didapati bersalah melakukan pelanggaran meluas terhadap peraturan kewangan Liga Perdana England (EPL).

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Juara England 10 kali itu berdepan risiko dikenakan potongan mata yang besar, malah kemungkinan diturunkan ke liga bawahan EPL, sekiranya gagal mengetepikan keputusan itu melalui proses rayuan.

Buat kali pertama sejak 2008, sebelum pengambilalihan yang disokong Abu Dhabi yang mengubah nasib kelab itu, City gagal menang dalam empat perlawanan berturut-turut di padang sendiri.

“Kami tidak suka detik-detik seperti ini. Kami mahu menang perlawanan tetapi malangnya keadaan sekarang begini,” kata Maresca menjelang perjalanan menentang juara EPL, Arsenal, pada 29 November.

“Pada masa ini, jelas kami telah bolos terlalu banyak gol. Kami perlu membuat penyesuaian, dan kami mampu melakukannya,” katanya.

Napoli tiba di Manchester dengan hanya tiga mata daripada kemungkinan 12 mata dalam Liga Juara-Juara, selepas tewas kepada Arsenal, Villarreal dan Porto.

Kevin De Bruyne disambut bak wira ketika kembali ke Stadium Etihad, tempat beliau mencipta nama sebagai antara legenda terhebat City sepanjang 10 tahun bersama kelab itu sebelum meninggalkannya 18 bulan lalu.

Sambutan untuk pemain Belgium itu menjadi detik paling meriah bagi penonton yang agak lengang pada separuh masa pertama.

Hojlund pula melalui detik sukar ketika bersama Manchester United, namun penyerang daripada Denmark itu mencuri tumpuan apabila menjaringkan gol pembukaan menerusi rembatan kencang.

Hantaran ke belakang Billy Gilmour menemui Hojlund, yang memperdaya Marc Guehi sebelum melepaskan rembatan kencang menembusi pertahanan penjaga gawang City, Gianluigi Donnarumma.

City kini gagal mengekalkan rekod tanpa dibolosi dalam 10 perlawanan.

Maresca segera bertindak dengan memasukkan Jeremy Doku, yang kemudian membantu menghasilkan gol penyamaan menerusi hantaran rendah yang disudahkan Ayyoub Bouaddi.

Napoli buat seketika terkurung di dalam kotak penalti mereka sendiri, ketika gol kemenangan City kelihatan hanya menunggu masa.

Namun, pasukan tetamu itu membalas serangan dengan tajam untuk merampas semula kedudukan 14 minit sebelum tamat perlawanan.

Pertahanan City terbuka luas apabila Leonardo Spinazzola dibiarkan meluru ke belakang barisan pertahanan sebelum hantarannya disudahkan Lang menerusi rembatan voli.

Namun, Napoli gagal mempertahankan kelebihan itu, dan terlepas peluang meraih kemenangan penting.

Cherki menyusup masuk ke dalam pertahanan Napoli sebelum melepaskan sepakan rendah dari sudut sempit, menewaskan penjaga gol Vanja Milinkovic-Savic.