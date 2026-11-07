LIVERPOOL: David Moyes berkata Thierno Barry telah membuktikan kebenarannya selepas dua gol penyerang Everton itu memberi inspirasi kepada kemenangan 3-1 menentang Coventry pada 6 November.

Pasukan kendalian Moyes tertinggal di belakang menerusi jaringan Yann Gboho pada awal separuh masa kedua di Stadium Hill Dickinson.

Namun, Barry membuktikan dirinya terlalu sukar untuk dikawal oleh Coventry, dengan menjaringkan dua gol dalam tempoh hanya lima minit untuk mengubah perlawanan yang memihak kepada Everton.

Barry telah pun menjaringkan 10 gol pada musim ini, melangkaui jumlah keseluruhan jaringannya bagi keseluruhan kempen 2025 hingga 2026.

Musim pertama yang mengecewakan di Goodison Park selepas meninggalkan Villarreal kian luput daripada ingatan, sedang pemain berusia 24 tahun itu mula mempamerkan prestasi kemuncaknya.

Beliau menyumbat enam gol dalam tujuh penampilan terakhirnya dalam semua kejohanan.

“Kami menyumbatkan gol yang agak mudah, tetapi reaksi selepas itu sangat baik. Yang penting ialah apabila Barry menjaringkan dua lagi gol malam ini yang amat bermakna buat kami.

“Beliau boleh tersenyum kepada saya sekarang dan kami sentiasa kagum dengan kebolehannya dan mahu dia terus menjaringkan gol,” kata Moyes.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
(Dari kiri) Ketua Pembangunan Masyarakat Masjid Al-Muttaqin yang juga naib kadi, Ustaz Khidir Ibrahim; Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi; Presiden Mahkamah Syariah, Ustaz Dr Feirul Maliq Intajalle; dan Anggota Kumpulan Kerja Perancangan Legasi Islam (ILP) yang juga rakan sekutu kanan di firma guaman K&L Gates Straits Law, Cik Nur Liyana Sinwan, semasa sesi dialog ‘Faraid Sahaja, Cukup Ke?’ pada 7 November.

Bilangan aturan perancangan legasi yang selesai naik hampir 40 peratus

Nov 7, 2026 | 8:02 PM
Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Encik Lee Ting Han.

JS-SEZ: SME Johor digesa rebut peluang rantaian bekalan

Nov 6, 2026 | 2:07 PM
haji 2027, pakej haji, MUIS

Haji 2027: Muis luluskan 37 pakej, pilihan 18 hari lebih murah

Nov 5, 2026 | 5:43 PM
haji 2027, MUIS, ejen pelancongan haji

MUIS nasihat jemaah haji 2027 berurusan hanya dengan ejen dilantik

Nov 5, 2026 | 5:40 PM
Barisan Nasional (BN) sedia menawarkan kedudukan dalam pentadbiran kerajaan Negeri Melaka kepada wakil Perikatan Nasional (PN), sekiranya gabungan itu berjaya membentuk kerajaan, Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16

BN sedia bentuk Kerajaan Negeri Melaka bersama PN jika menang PRN Melaka

Nov 2, 2026 | 3:40 PM
Encik Rahim Raus (depan, empat dari kiri) bersama isterinya (depan, lima dari kiri), dua anak perempuannya (yang paling kiri dan kanan) berserta menantu dan cucu-cucunya.

“Saya mahu membuat persiapan sebaik-baiknya” : Mengapa bapa ini membuat LPA

Oct 23, 2026 | 5:30 AM
isu bola, jerebu, keruhkan hubungan warga siber Malaysia Indonesia, boikot barangan

Isu bola, jerebu keruhkan hubungan warga siber M’sia-Indonesia

Oct 16, 2026 | 5:57 PM
Singapura, Rapat Hari Kebangsaan, National Day Rally, Perdana Menteri Lawrence Wong

PM Wong sampaikan ucapan Rapat Hari Kebangsaan 23 Ogos 

Jun 12, 2026 | 7:07 PM
Yap Shing Xuen , bandar utama, petaling jaya

Buli di sekolah M’sia: Ibu bapa, sekolah perlu kerjasama tangani trend kian runcing

Oct 25, 2025 | 5:30 AM
Menteri Pengangkutan, Encik Chee Hong Tat, berkata kerosakan kereta api LRT Bukit Panjang (BPLRT) pada 22 Oktober berpunca daripada kerosakan gear pada salah satu pemasangan rodanya berdasarkan penemuan awal daripada siasatan yang sedang dijalankan.

Gangguan LRT Bukit Panjang dek gear gagal

Nov 11, 2024 | 6:19 PM

Barry terkenal kerana mensia-siakan peluang yang kelihatan mustahil untuk terlepas pada musim lalu, namun beliau jauh lebih tajam di hadapan gol pada kempen kali ini.

“Barry telah terlepas agak banyak peluang tetapi malam ini beliau menjaringkan gol penting untuk kami,” tambah Moyes, selepas beliau menyamai rekod Harry Catterick sebagai pengurus Everton, dengan memberi bimbingan 592 perlawanan.

Dalam kalangan pemain Liga Perdana England (EPL), hanya penyerang Manchester City, Erling Haaland, yang menjaringkan lebih banyak gol berbanding Barry dalam semua kejohanan musim ini.

“Saya amat gembira kerana saya peminatnya (Haaland). Saya menonton banyak videonya dan cuba melakukan perkara yang dia lakukan.

“Jika saya mampu kekal bersaing dengannya sehingga ke penhujung untuk merebut Kasut Emas, saya akan mencubanya,” kata Barry.

Everton mendaki ke tangga kelima berikutan kemenangan ketiga berturut-turut mereka dalam semua kejohanan.

Pengurus Coventry, Frank Lampard, kecewa dengan penolakan dua rayuan penalti yang boleh mengubah perlawanan memihak kepada pasukannya.

Lampard, yang pernah menguruskan Everton dari Januari 2022 hingga Januari 2023, berkata:

“Keputusan besar jelas menjejaskan perlawanan.

“Video Pembantu Pengadil (VAR) telah diteliti. Insiden rambut Caleb Yirenkyi ditarik oleh James Tarkowski, kemudian Vitaliy Mykolenko ke atas Taiwo Awoniyi, saya fikir terdapat sentuhan di garisan petak penalti yang sepatutnya menjadi penalti.

“Gol kedua mereka terhasil daripada tangan pemain. Jika anda menyemak sudut pandangan, ada sudut yang menunjukkan bola terbias masuk ke tangan pemain itu. VAR telah memeriksanya dan memutuskan sebaliknya.” – AFP.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Everton mara ke suku akhir Piala CarabaoOct 30, 2026 | 3:12 PM
Coventry tamatkan kemarau di padang sendiri selepas 25 tahunOct 13, 2026 | 3:12 PM
Evertonepl