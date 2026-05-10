MANCHESTER: Daniel Dubois bangkit daripada dua kali rebah ke kanvas sebelum menundukkan Fabio Wardley sekali gus merampas gelaran kelas heavyweight Pertubuhan Tinju Antarabangsa (WBO) dalam pertarungan sengit antara dua jaguh Britain awal pagi 10 Mei.

Pengadil Howard Foster akhirnya menghentikan pertarungan pada awal pusingan ke-11 selepas Wardley mengalami pendarahan teruk pada batang hidung dan hampir tidak dapat melihat dengan mata kanannya.

