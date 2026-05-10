Topic followed successfullyGo to BHku
Dubois rampas juara dunia kelas ‘heavy’ WBO
Dubois rampas juara dunia kelas ‘heavy’ WBO
May 10, 2026 | 2:58 PM
Dubois rampas juara dunia kelas ‘heavy’ WBO
Daniel Dubois (kanan) melepaskan satu tumbukan kencang ke muka Fabio Wardley pada pertarungan kelas ‘heavyweight’ dunia WBO di gelanggang Co-Op Live Arena di Manchester. - Foto: REUTERS
MANCHESTER: Daniel Dubois bangkit daripada dua kali rebah ke kanvas sebelum menundukkan Fabio Wardley sekali gus merampas gelaran kelas heavyweight Pertubuhan Tinju Antarabangsa (WBO) dalam pertarungan sengit antara dua jaguh Britain awal pagi 10 Mei.
Pengadil Howard Foster akhirnya menghentikan pertarungan pada awal pusingan ke-11 selepas Wardley mengalami pendarahan teruk pada batang hidung dan hampir tidak dapat melihat dengan mata kanannya.
Laporan berkaitan
Dua bekas juara dunia tinju ‘heavyweight’ akan hadapi saingan berbezaNov 16, 2023 | 3:45 PM
Makin tua, Pacquiao 'masih menjadi'Jul 25, 2024 | 12:45 PM