Dulu berat lebih 150kg, kini 'berat’ tanggung misi wakili S’pura
Zamri Ismail antara 12 pemain wakili negara dalam Piala Dunia Persekutuan Bola Sepak Berjalan Antarabangsa 2026 di Brisbane
May 15, 2026 | 5:35 PM
Zamri Ismail tidak pernah membayangkan beliau akan dapat kembali aktif dalam sukan, apatah lagi menyarung jersi negara di pentas dunia.
Individu yang pernah mengalami masalah berat badan sehingga mencecah lebih 150 kilogram itu turut berdepan pelbagai cabaran kesihatan termasuk pembesaran jantung, hernia, tekanan darah tinggi, serta kecederaan pada buku lali dan lututnya.
