England perlu tunjuk taring jika tidak mahu dikejutkan DR Congo

England perlu tunjuk taring jika tidak mahu dikejutkan DR Congo

England perlu tunjuk taring jika tidak mahu dikejutkan DR Congo Anak didik Tuchel tidak boleh remehkan lawan dari Afrika jika tidak mahu alami nasib sama seperti Jerman, Belanda

Skuad England melangkah ke pusingan 32 terakhir di Stadium Atlanta dengan azam untuk meneruskan momentum baik daripada peringkat kumpulan ke peringkat kalah mati.

Namun, anak didik Thomas Tuchel perlu bersedia hadapi Republik Demokratik (DR) Congo, sebuah pasukan berdaya tahan yang melakar sejarah tersendiri apabila berjaya mara ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat julung-julung kalinya.

DR Congo telah membuktikan mereka sebagai unit yang sangat berdisiplin di bawah kendalian Sebastien Desabre.

Menjelang pertembungan pada 2 Julai, apakah skuad The Three Lions dapat menunjukkan taring atau menjadi satu lagi contoh pasukan gergasi yang tumbang?

England mempamerkan aksi yang memberangsangkan sepanjang peringkat kumpulan, sekali gus mendahului Kumpulan L dengan tujuh mata.

Pasukan itu berjaya menewaskan Croatia 4-2 dan Panama 2-0.

Namun, mereka terikat seri apabila menentang Ghana dalam persaingan yang taktikal.

Harry Kane dan Jude Bellingham muncul sebagai pemain tonggak yang boleh England harapkan menjelang peringkat 32 pasukan terakhir ini.

Pemain England, Jude Bellingham (tengah) dalam aksi perlawanan Kumpulan L Piala Dunia 2026 pada 27 Jun di Stadium New York New Jersey. - Foto AFP

Kempen peringkat kumpulan bersejarah DR Congo pula menampilkan transformasi mereka kepada salah satu pesaing benua Afrika yang wajar diberi perhatian.

Mereka memberikan saingan sengit kepada beberapa pasukan handalan termasuk Portugal dan Colombia dalam Kumpulan K.

Skuad The Leopards itu muncul sebagai antara pasukan di tangga ketiga terbaik setelah meraih 4 mata.

Mereka membuka tirai Piala Dunia 2026 dengan keputusan seri 1-1 ketika menentang Portugal.

Walaupun tewas 0-1 kepada Colombia dalam perlawanan yang sengit, DR Congo tebus kekecewaan itu dengan menundukkan Uzbekistan 3-1 untuk mengesahkan tempat mereka ke pusingan kalah mati.

Jelasnya, England merupakan pasukan pilihan ramai untuk mara ke peringkat 16 terakhir.

Namun, seperti Jerman dan Belanda yang sudah tersingkir, DR Congo mampu menghasilkan satu lagi kejutan menerusi benteng pertahanan yang kukuh.

Desabre sering mempertaruhkan empat pemain pertahanan, namun beliau telah menonjolkan kebijaksanaan taktikal apabila mengubah taktik kepada barisan lima pemain pertahanan semasa menjinakkan penyerang Portugal.

Beliau mungkin akan mengambil pendekatan serupa apabila menentang England.

DR Congo akan menyerap asakan pihak lawan dan pada masa yang sama melancarkan serangan balas pantas melalui penyerang berbakat seperti Yoane Wissa dan Cedric Bakambu.

Bek kanan DR Congo, Aaron Wan-Bissaka (kanan), merebut bola daripada pemain sayap Portugal, Rafael Leao (kiri), dalam aksi perlawanan Kumpulan K di Stadium houston pada 17 Jun. - Foto AFP

Penyerang DR Congo, Yoane Wissa, menyumbang dua gol ketika mengatasi Uzbekistan 3-1 dalam perlawanan Kumpulan K Piala Dunia 2026 pada 28 Jun di Stadium Atlanta. - Foto REUTERS

Lantas, England perlu mengekalkan tumpuan sepenuhnya setiap kali menguasai bola dan tidak mampu bersikap leka.

Tuchel boleh bergantung kepada gandingan John Stones dan Marc Guehi untuk mengekang jentera serangan DR Congo, selain mengatur gerakan dari benteng pertahanan.

Sementara itu, Bellingham telah membuktikan peranannya sebagai penggerak ‘enjin’ England dengan komitmen tinggi menyumbang kepada serangan dan pertahanan semasa perlawanan.

Pemain England, Jude Bellingham (jersi merah) semasa merebut bola daripada pemain Panama, Jose Luis Rodriguez), semasa perlawanan Kumpulan L Piala Dunia 2026 pada 27 Jun di Stadium New York New Jersey. - Foto AFP

Jadual perlawanan peringkat 32 terakhir pada 2 Julai

England lwn DR Congo 12 pagi

Belgium lwn Senegal 4 pagi