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England perlu tunjuk taring jika tidak mahu dikejutkan DR Congo
England perlu tunjuk taring jika tidak mahu dikejutkan DR Congo
Anak didik Tuchel tidak boleh remehkan lawan dari Afrika jika tidak mahu alami nasib sama seperti Jerman, Belanda
England perlu tunjuk taring jika tidak mahu dikejutkan DR Congo
Skuad England melangkah ke pusingan 32 terakhir di Stadium Atlanta dengan azam untuk meneruskan momentum baik daripada peringkat kumpulan ke peringkat kalah mati.
Namun, anak didik Thomas Tuchel perlu bersedia hadapi Republik Demokratik (DR) Congo, sebuah pasukan berdaya tahan yang melakar sejarah tersendiri apabila berjaya mara ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat julung-julung kalinya.
DR Congo telah membuktikan mereka sebagai unit yang sangat berdisiplin di bawah kendalian Sebastien Desabre.
Menjelang pertembungan pada 2 Julai, apakah skuad The Three Lions dapat menunjukkan taring atau menjadi satu lagi contoh pasukan gergasi yang tumbang?
England mempamerkan aksi yang memberangsangkan sepanjang peringkat kumpulan, sekali gus mendahului Kumpulan L dengan tujuh mata.
Pasukan itu berjaya menewaskan Croatia 4-2 dan Panama 2-0.
Namun, mereka terikat seri apabila menentang Ghana dalam persaingan yang taktikal.
Harry Kane dan Jude Bellingham muncul sebagai pemain tonggak yang boleh England harapkan menjelang peringkat 32 pasukan terakhir ini.
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Kempen peringkat kumpulan bersejarah DR Congo pula menampilkan transformasi mereka kepada salah satu pesaing benua Afrika yang wajar diberi perhatian.
Mereka memberikan saingan sengit kepada beberapa pasukan handalan termasuk Portugal dan Colombia dalam Kumpulan K.
Skuad The Leopards itu muncul sebagai antara pasukan di tangga ketiga terbaik setelah meraih 4 mata.
Mereka membuka tirai Piala Dunia 2026 dengan keputusan seri 1-1 ketika menentang Portugal.
Walaupun tewas 0-1 kepada Colombia dalam perlawanan yang sengit, DR Congo tebus kekecewaan itu dengan menundukkan Uzbekistan 3-1 untuk mengesahkan tempat mereka ke pusingan kalah mati.
Jelasnya, England merupakan pasukan pilihan ramai untuk mara ke peringkat 16 terakhir.
Namun, seperti Jerman dan Belanda yang sudah tersingkir, DR Congo mampu menghasilkan satu lagi kejutan menerusi benteng pertahanan yang kukuh.
Desabre sering mempertaruhkan empat pemain pertahanan, namun beliau telah menonjolkan kebijaksanaan taktikal apabila mengubah taktik kepada barisan lima pemain pertahanan semasa menjinakkan penyerang Portugal.
Beliau mungkin akan mengambil pendekatan serupa apabila menentang England.
DR Congo akan menyerap asakan pihak lawan dan pada masa yang sama melancarkan serangan balas pantas melalui penyerang berbakat seperti Yoane Wissa dan Cedric Bakambu.
Lantas, England perlu mengekalkan tumpuan sepenuhnya setiap kali menguasai bola dan tidak mampu bersikap leka.
Tuchel boleh bergantung kepada gandingan John Stones dan Marc Guehi untuk mengekang jentera serangan DR Congo, selain mengatur gerakan dari benteng pertahanan.
Sementara itu, Bellingham telah membuktikan peranannya sebagai penggerak ‘enjin’ England dengan komitmen tinggi menyumbang kepada serangan dan pertahanan semasa perlawanan.
Jadual perlawanan peringkat 32 terakhir pada 2 Julai
England lwn DR Congo 12 pagi
Belgium lwn Senegal 4 pagi
Amerika Syarikat lwn Bosnia Herzegovina 8 pagi