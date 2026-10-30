LIVERPOOL: Everton melangkah dengan penuh cemerlang ke suku akhir Piala Carabao menerusi kemenangan 3-1 ke atas Newcastle pada 29 Oktober, sekali gus menempah pertemuan menentang Fleetwood Town, skuad yang memberi kejutan besar apabila menewaskan Arsenal awal minggu ini.

Skuad kendalian David Moyes membuka tirai jaringan menerusi gol pada minit ke-34 oleh James Garner di Stadium Hill Dickinson, Liverpool.

Hayden Hackney menggandakan kedudukan sekitar 10 minit kemudian menerusi gol sulungnya sejak berpindah dari Middlesbrough pada tempoh pemindahan lalu.

Penyerang Everton, Thierno Barry, menambah jaringan pada separuh masa kedua dan gol sagu hati Dan Burn buat Newcastle hadir terlalu lewat untuk menghalang The Toffees daripada menamatkan kemarau tanpa kemenangan dalam tiga perlawanan.

Memburu penampilan sulung di final Piala Liga dalam tempoh 43 tahun, Everton dijadual bertandang ke gelanggang kelab divisyen empat, Fleetwood, pada minggu 14 Disember.

Kelab yang turut dikenali sebagai Cod Army itu melakar kejutan terbesar dalam sejarah Piala Liga pada 27 Oktober lalu apabila menyingkirkan juara Liga Perdana England (EPL), Arsenal, menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat 1-1 di Stadium Highbury.

Everton tidak pernah menjuarai Piala Liga, selepas tewas dalam dua penampilan final pada 1977 dan 1984.

Penyokong Everton pastinya tidak perlu diingatkan bahawa sudah 31 tahun berlalu sejak kali terakhir kelab itu menjulang trofi ketika menjuarai Piala FA.

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Perdana Menteri Britain, Encik Andy Burnham, seorang penyokong setia Everton, turut dilihat bersorak daripada tempat duduk penonton ketika anak buah Moyes dengan mudah melepasi cabaran pusingan 16 terakhir itu.

Newcastle berpeluang membalas dendam apabila kedua-dua pasukan bertembung sekali lagi dalam perlawanan EPL di St James’ Park pada 2 November.

Everton sebelum itu mencetuskan kejutan sebelum perlawanan apabila mengumumkan pemain sayap pinjaman dari Manchester City, Jack Grealish, tidak dapat disenaraikan dalam kesebelasan utama “akibat pelanggaran disiplin kelab”.

Grealish, yang sering berdepan pelbagai kritikan berhubung tingkah lakunya di luar padang, dilaporkan tidak hadir ke sesi latihan tanpa kebenaran.

Namun, ketiadaan pemain sayap pinjaman itu langsung tidak menjejas rakan sepasukannya.

Newcastle terlebih dahulu menguji ketangkasan penjaga gol Everton, Jordan Pickford, pada awal perlawanan apabila rembatan Joe Willock ditepis penjaga gol itu, yang kemudian turut menggagalkan percubaan jarak jauh Fabian Schar beberapa minit kemudian.

Garner meredakan kebuntuan Everton menerusi gol pembukaan kemas pada minit ke-34.

Hackney membuat hantaran kepada Garner di dalam kotak penalti sebelum pemain tengah itu menolak bola masuk ke sudut jauh gawang bagi gol pertamanya sejak Januari.

Everton semakin menemui rentak dan Hackney meledak gol kedua tepat sebelum separuh masa pertama berakhir.

Semasa serangan balas pantas Everton semakin memuncak, Barry membuat hantaran lintang ke kawasan depan gawang sebelum Hackney membuat larian tepat pada masanya untuk melepaskan sepakan bagi menewaskan penjaga gol The Magpies, Lukas Hornicek.

Kecewa dengan perkembangan itu, pengurus Newcastle, Matthias Jaissle, memasukkan Joelinton, Anthony Elanga dan Yoane Wissa sejurus separuh masa kedua bermula.

Wissa memperoleh peluang keemasan selepas mengejar hantaran Willock, namun beliau tersilap menilai ketinggian lantunan bola sebelum menanduk tepat ke arah Pickford.

Kegagalan itu membawa padah apabila Barry mengesahkan kemenangan pada minit ke-69.

Pemain tengah Everton, Kiernan Dewsbury-Hall, melakukan hantaran lintang sebelum Barry menyempurnakannya dengan rembatan padu dari jarak dekat untuk gol ketujuhnya musim ini.

Burn merapatkan jurang menerusi tandukan menyambut hantaran Willock pada minit ke-88, yang mencetuskan ketegangan dan pergelutan antara beberapa pemain. – AFP.

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