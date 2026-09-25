Walaupun hanya membuat muncul sekali-sekala bagi pasukan bola sepak kebangsaan Singapura sejak penampilan sulungnya pada 2023, prestasi Farhan Zulkifli tidak terlepas daripada perhatian peminat.



Pemain sayap bertubuh kecil itu hanya diturunkan dalam kesebelasan utama dua kali daripada sembilan perlawanan antarabangsa skuad Singa pada 2026, namun beliau telah menggunakan peluang tersebut sebaik-baiknya dengan mencatatkan sumbangan gol dalam setiap perlawanan.



Dalam kemenangan 4-0 perlawanan persahabatan menentang Mongolia pada bulan Mei, Farhan merintis gol untuk Song Ui-young menerusi hantaran dari sayap kiri.



Semasa perlawanan separuh akhir kedua Kejohanan ASEAN menentang Thailand pada Ogos pula, lariannya yang pantas memaksa penjaga gol Thailand menepis percubaannya, membolehkan Harhys Stewart menjaringkan gol dari jarak jauh ketika skuad Singa menang 2-1 untuk meraih kemenangan di tempat lawan pertama mereka ke atas skuad Gajah Perang itu sejak 2009.



Prestasinya yang lincah dan bertenaga telah mendorong beberapa peminat untuk menggesa agar pemain berusia 23 tahun itu diberikan tempat tetap dalam kesebelasan utama.



Walau bagaimanapun, Farhan berkata dia sekadar berasa gembira kerana dapat menyumbang setiap kali diberi peluang.



Bercakap kepada The Straits Times (ST) di Hotel Mulia Senayan, Jakarta baru-baru ini, beliau berkata:

“Saya percaya peluang tidak selalu datang, jadi apabila ia tiba, anda hanya perlu menerimanya dengan tangan terbuka.



“Ia bukan sesuatu yang akan saya sia-siakan – ia adalah sesuatu yang kami sebagai pemain bola sepak usahakan dengan bersungguh-sungguh.

“Saya rasa tidak kira sama ada saya bermula dalam kesebelasan utama atau masuk dari bangku simpanan, kerana seboleh-bolehnya, saya ingin membantu pasukan dalam apa jua cara. Saya hanya mahu membawa kelainan.”



Pencapaian Farhan turut mendapat perhatian jurulatih skuad Singa, Gavin Lee, yang sekurang-kurangnya telah banyak memasukkannya sebagai pemain gantian.



Sebelum ini, pemain tersebut kebanyakannya sekadar menjadi pemain simpanan yang tidak digunakan. semasa Singa dikendalikan jurulatih Singa lain.



Lee berkata: “Farhan, seperti setiap pemain lain dalam pasukan, telah berjuang keras untuk melakukan yang terbaik demi pasukan. Kami bernasib baik kerana mempunyai pemain yang sanggup mengutamakan pasukan.



“Setiap perlawanan memerlukan pendekatan yang berbeza berdasarkan konteks yang berbeza. Selain itu, pemain juga hadir ke setiap perlawanan dalam keadaan fizikal yang berbeza-beza. Pada akhirnya, kami melihat pada keseluruhan konteks perlawanan dan pasukan sebelum membentuk kesebelasan utama.”

Farhan kali pertama menarik perhatian apabila beliau menjaringkan gol untuk Hougang United dalam perlawanan sulung dalam Liga Perdana Singapura (SPL) pada 2019. Beliau berusia 16 tahun pada ketika itu.

Sejak itu, Farhan terus mengumpul rekod jaringan dan bantuan gol dalam pertandingan domestik selama bertahun-tahun, lantas memikat perhatian juara SPL, Lion City Sailors, yang mengikatnya sebagai pemain pada musim ini.



Pada penampilan sulungnya bersama Sailors, Farhan mengatur gol kedua Ilhan Fandi dalam kemenangan 2-0 pada saingan Perisai Komuniti ke atas Tampines Rovers pada 6 Sept.



Ini kemudiannya disusuli dengan pengalaman pertamanya beraksi di peringkat benua dengan kelab, apabila beluau dinamakan dalam kesebelasan utama ketika Sailors seri 1-1 dengan gergasi Thailand, BG Pathum United dalam saingan Liga Juara-Juara AFC Dua (ACL2) pada 17 Sept.

Farhan akur berasa cemas pada ketika mendapat tahun beliau akan beraksi dari mula.

“Sebaik sahaja saya tahu saya akan bermula dalam kesebelasan utama, saya agak gementar kerana itu adalah kejohanan pertama saya di pentas terbesar dengan kelab terbesar di Singapura.



“Untuk perlawanan ACL2, ia berbeza sama sekali berbanding SPL. Boleh dikatakan bahawa intensitinya lebih tinggi, kualiti bola sepaknya berbeza, dan pihak lawan yang berbeza memberikan anda pelbagai kualiti yang perlu anda sesuaikan. Latihan bersama pasukan kebangsaan sangat membantu dari segi intensiti dan saya amat bersyukur atas pengalaman ini.”



Farhan berharap untuk mendapat lebih banyak pendedahan serantau semasa bersama skuad Singa sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA yang berlangsung dari 24 September hingga 5 Oktober.



Singapura adalah antara lapan pasukan dalam Divisyen 1 kejohanan tersebut, bersama-sama tuan rumah Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, serta pasukan jemputan Bangladesh dan Pakistan.



Skuad Singa, yang memulakan kempen Kumpulan A menentang tuan rumah di Stadium Gelora Bung Karno di Jakarta pada 25 Sept, berdepan Bangladesh di stadium yang sama pada 28 September, sebelum bertarung dengan negara jiran Malaysia di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung pada 1 Oktober.