Setelah mencari calon ketua jurulatih di seluruh dunia, akhirnya Gavin Lee (kanan) dilantik untuk jawatan tersebut setelah menghambat hati kakitangan Persatuan Bola Sepak Singapura (FAS) dan Presidennya Forrest Li dengan melayakkan Singa ke Piala Asia buat kali pertama. - Foto FAS

FAS lantik Gavin Lee ketua jurulatih Singa Diberi kontrak 18 bulan selepas beliau ‘menangi hati’ Presiden FAS, pemain dan penyokong

Persatuan Bola Sepak Singapura (FAS) mengumumkan Gavin Lee sebagai ketua jurulatih pasukan bola sepak lelaki negara semasa sidang media di Stadium Jalan Besar pada 28 November.

Lee, 35 tahun, yang membawa pasukan ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi selepas memimpin tiga perlawanan kelayakan terakhir sebagai jurulatih sementara, kini dilantik secara tetap dengan kontrak selama 18 bulan.

Pelantikan tersebut menandakan kali pertama dalam tujuh tahun pasukan Singapura dikendalikan oleh jurulatih tempatan secara tetap, selepas tiga jurulatih asing dilantik berturut-turut sejak era V. Sundram Moorthy pada 2016.

Presiden FAS, Forrest Li, berkata keputusan itu bukan sekadar berdasarkan kriteria yang telah disemak sahaja.

“Akhirnya, keputusan ini dari hati,” katanya.

“Gavin memenangi hati saya, hati pemain kami, hati ramai penyokong , justeru beliau layak dilantik.”

Lee juga berkata pelantikan beliau adalah hasil “kerja keras ramai individu,” sambil memberi penghargaan kepada mentor, jurulatih, pendidik dan ahli keluarga yang membentuk perjalanan beliau.

“Saya pernah mengalami banyak kegagalan, pelbagai saat sukar,” katanya.

“Tetapi pada ketika itu, saya sedar saya tidak keseorangan. Saya mempunyai banyak ‘bapa’… orang yang memberi keyakinan, membuka peluang, memberi platform dan kepercayaan.”

Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada pemain dan kakitangan atas peranan mereka dalam kempen kelayakan.

Lee menyifatkan detik bersejarah di Hong Kong sebagai “hasil kerjasama semua pihak” dari seluruh Singapura – daripada kepimpinan FAS hingga penyokong yang sanggup mengembara meskipun tidak pasti sama ada kelayakan boleh dicapai.

Setiausaha Agung FAS, Badri Ghent, berkata pencarian ketua jurulatih baru bermula selepas pemergian Tsutomu Ogura pada Jun, dan proses penilaian yang “teliti dan menyeluruh” telah dijalankan.

“Kami amat teruja dengan kualiti calon yang dinilai,” katanya, sambil menambah momentum yang terhasil di dalam dan luar pasukan sepanjang kelayakan memainkan peranan penting.

Beliau juga menekankan bahawa Singapura akan memasuki Piala Asia sebagai “pasukan dengan ranking terendah dan negara terkecil,” menjadikan 13 bulan seterusnya kritikal bagi persiapan skuad melalui tempoh antarabangsa FIFA yang akan datang.

Li berkata kelayakan itu sahaja sudah menjadi pencapaian bersejarah dan merupakan titik permulaan bagi kebangkitan kegemilangan bola sepak Singapura.

“Kami tahu wujud jurang dan ia bukan sesuatu yang boleh diatasi hanya dalam 13 bulan,” katanya.

“Tetapi kita sentiasa memerlukan langkah pertama, satu dorongan.”

Beliau menggesa rakyat Singapura memberi sokongan kepada pasukan di Piala Asia, menyifatkan setiap detik di Arab Saudi sebagai “potensi mencipta sejarah”.

“Gol pertama, mata pertama, kemenangan pertama – setiap detik boleh menjadi detik yang hebat.”

Apabila ditanya tentang kesan pertama yang ingin beliau cipta kepada pasukan, Lee berkata falsafah kejurulatihan beliau bermula dengan keinginan pemain untuk menikmati bermain untuk negara.

“Pemain mesti menikmati apa yang mereka lakukan – itu tidak boleh dikompromi,” katanya.

“Mereka mesti mahu berada di sini, mahu mewakili negara. Ia mesti bermakna bagi mereka apabila menyarung jersi negara.”

Dengan masa yang lebih panjang kini, beliau berharap dapat membina idea yang telah dikembangkan semasa kelayakan.