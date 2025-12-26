Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Singapura (FAS), Badri Ghent (kanan) semasa sesi sidang media pada 26 Disember. Bersama beliau ialah (dari kiri) jurulatih skuad bola sepak lelaki bawah 22 tahun, Firdaus Kassim; Naib Presiden FAS, Tan Li Yu dan Anggota Jawatankuasa FAS, Yeong Sheau Shyan. - Foto ST

Persatuan Bola Sepak Singapura (FAS) berkata ia dan Majlis Olimpik Kebangsaan Singapura (SNOC) bersepakat untuk memandang ke hadapan demi masa depan sukan negara dan bersedia melupakan hujah ‘mengejutkan’ yang diutarakan Setiausaha Agung SNOC, Mark Chay, berhubung prestasi pasukan bawah 22 tahun nasional di Sukan SEA baru-baru ini.

Ini selepas kededua FAS dan SNOC mengadakan pertemuan secara tertutup untuk membincangkan perkara itu baru-baru ini.

Chay, dalam sidang media pada 20 Disember di Bangkok, Thailand, telah berkata skuad bawah 22 tahun nasional itu bersikap dingin terhadap penyokong selepas tewas 1-3 kepada Timor-Leste.

Ini di samping prestasi skuad tersebut yang gagal layak ke separuh akhir - buat kali keenam berturut-turut - mencadangkan ada isu “sistemik” yang mungkin belum ditangani FAS.

Bercakap dalam sidang media di Stadium Jalan Besar pada 26 Disember, Setiausaha Agung FAS, Badri Ghent, berkata FAS menganggap hujah Mark itu sebagai “mengejutkan”.

Tambahan juga, Badri berkata beliau telah bertemu Chay dalam pertemuan SNOC dengan FAS baru-baru ini dan diberitahu oleh Chay bahawa beliau telah meninggalkan tempat duduknya di Stadium Rajamangala pada 6 Disember itu awal, sejurus selepas wisel tamat perlawanan ditiup pengadil.

Justeru, Chay tidak berpeluang melihat pemain bola sepak negara memberi penghargaan kepada penyokong yang hadir di stadium tersebut, sebelum menuju ke bilik persalinan, kata Badri.

“Dalam perbincangan saya bersama Mark, kami akur Mark telah mengosongkan tempat duduknya selepas perlawanan dan tidak melihat apa yang berlaku di padang selepas itu.

“Kami bersedia untuk melupakan perkara ini, kerana ia tidak membantu arena sukan Singapura secara umum,” ujar Badri.

Berita Harian (BH) telah meminta SNOC mengulas lebih lanjut.

Kekalahan kepada Timor-Leste dalam perlawanan pembukaan peringkat kumpulan itu disusuli dengan kekalahan 3-0 kepada pasukan tuan rumah, Thailand, sekali gus mengakhiri kempen pertandingan bola sepak Singa Muda di Sukan SEA.

Pasukan bawah 22 tahun pada mulanya tidak disertakan dalam kontinjen asal Team Singapore ke Bangkok dan hanya disertakan seleaps ia mengemukakan rayuan.