Menjelang temasya Sukan SEA 2025, Ketua Jurulatih pasukan bola sepak lelaki Singapura bawah 22 tahun, Firdaus Kassim, berkata perlawanan persiapan adalah penting bagi memantapkan persediaan pasukan. - Foto FAS

Ketua Jurulatih pasukan bola sepak lelaki Singapura bawah 22 tahun, Firdaus Kassim, telah menamakan senarai 23 pemain yang akan mewakili Singapura di temasya Sukan SEA 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada Disember.

Menurut Persatuan Bola Sepak Singapura (FAS) dalam satu kenyataan media pada 29 November, skuad kali ini menampilkan barisan pemain yang muda, dengan penampilan 12 pemain yang berpeluang mewakili negara pada edisi Sukan SEA 2027.

Lima daripada mereka pula merupakan pemain kelahiran 2008 dan turut berpeluang mewakili negara pada edisi Sukan SEA 2029 yang akan berlangsung di Singapura.

Lima pemain tersebut bermain untuk pasukan Young Lions dan mereka ialah pemain pertahanan Luth Harith serta pemain tengah Andy Reefqy, Harith Danish, Nathan Mao dan Rae Peh.

Mengulas tentang pemilihan anak buahnya dalam skuad Young Lions itu, Firdaus berkata:

“Kami melihat beberapa pemain muda ini benar-benar menyerlah sepanjang persiapan kami, dalam sesi latihan dan dalam dua perlawanan di Dubai, dan kami yakin mereka sudah bersedia untuk melangkah lebih jauh dan menyumbang kepada pasukan.

“Membawa mereka menyertai skuad kempen seperti ini juga akan membantu kami mempercepat pembangunan mereka, dan itu hanya akan menguntungkan pasukan.”

Sementara itu, kapten pasukan, Amir Syafiz, mendapati kem latihan di Dubai telah membawa manfaat kepada persiapan pasukan.

“(Ia) telah mengajar kami banyak perkara tentang diri kami sendiri, dan kami saling mendorong antara satu sama lain setiap hari.

“Sebagai sebuah pasukan, matlamat kami jelas (iaitu) untuk mewakili Singapura dengan penuh bangga dan komitmen. Kami sedar erti memikul bendera negara, dan kami mahu membuat rakyat Singapura bangga,” ujarnya.

Pasukan Young Lions diundi dalam Kumpulan A bersama pasukan tuan rumah Thailand dan Timor Leste.

Berlangsung dari 3 hingga 18 Disember, hanya tiga juara kumpulan berpeluang mara ke pusingan kalah mati, bersama pasukan kedua terbaik.

Pasukan bola sepak lelaki Singapura bawah 22 tahun itu pada awalnya tidak disertakan dalam pemilihan awal kontinjen atlet yang akan menyertai temasya sukan SEA 2025.

Difahamkan, ini kerana mereka tidak menghasilkan keputusan antarabangsa yang memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Singapura (SNOC).