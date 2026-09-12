Bagi Young Lions, membangunkan pemain muda untuk pasukan kebangsaan kekal sebagai tanggungjawab utama mereka.

Namun, selepas menamatkan saingan dalam kelompok dua terbawah Liga Perdana Singapura (SPL) selama tiga musim berturut-turut, jurulatihnya, Firdaus Kassim, 39 tahun, sedar bahawa pembangunan pemain tidak lagi boleh dipisahkan daripada keperluan untuk menjadi lebih bersaing dan meraih keputusan yang lebih baik.

Menjelang perlawanan pembukaan menentang FC Jurong di Stadium Jalan Besar pada 13 September, Young Lions mengambil pendekatan yang sedikit berbeza – menggabungkan pemain muda dengan beberapa pemain yang lebih berpengalaman.

Kembalinya penjaga gol berusia 36 tahun, Izwan Mahbud, merupakan antara contoh paling jelas usaha tersebut.

Penjaga gawang pasukan kebangsaan Singa, Izwan Mahbud, akan beraksi untuk pasukan Liga Perdana Singapura (SPL), Young Lions, buat musim SPL 2026-27. - Foto ST

Selepas tempoh bersama Lion City Sailors dan beraksi bersama Young Lions pada awal 2026, penjaga gol berpengalaman itu kini kembali ke skuad pembangunan negara itu untuk musim baharu.

Dalam skuad yang dipenuhi pemain muda, pengalaman Izwan di peringkat kelab dan antarabangsa diharapkan dapat menyuntik dimensi berbeza, bukan sahaja di atas padang tetapi juga dalam latihan dan di bilik persalinan.

Firdaus melihat nilai Izwan bukan semata-mata berdasarkan pengalamannya, tetapi sikap dan standard yang dibawanya setiap hari.

“Beliau merupakan pemain yang terbukti sebagai seorang pemenang dan telah mencapai banyak kejayaan dalam dunia bola sepak, tetapi apa yang paling menyerlah ialah standard tinggi yang ditetapkannya terhadap dirinya sendiri setiap hari.

“Pengalamannya di peringkat kelab dan antarabangsa akan meningkatkan mutu kumpulan ini dan pada masa yang sama, memberi peluang kepada pemain-pemain muda kami untuk belajar daripada seseorang yang memahami apa yang diperlukan untuk beraksi di tahap tertinggi,” kata Firdaus semasa dihubungi wartawan pada 11 September.

Bagi Firdaus, kehadiran pemain seperti Izwan juga sebahagian daripada usaha membentuk persekitaran yang lebih bersaing setiap hari.

“Kami menjangkakan Izwan akan bersaing, memberi sumbangan dan menjadi contoh kepada rakan sepasukan.

“Pada akhirnya, semakin kukuh persekitaran yang kami wujudkan di sekeliling pasukan, semakin banyak kami dapat mendorong setiap pemain untuk meningkatkan prestasi dan menaikkan standard pasukan secara keseluruhan,” tambahnya.

Pendekatan itu selari dengan perubahan yang dilakukan Young Lions menjelang musim baharu, dengan beberapa pemain berpengalaman serta muka baharu dari luar negara dibawa masuk untuk melengkapi kelompok pemain muda.

Pemain pertahanan import dari Jepun, Shuya Yamashita, antara muka baharu berpengalaman yang dibawa masuk untuk mengimbangi barisan pemain muda Young Lions. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Antara pemain berpengalaman adalah Shuya Yamashita, pemain pertahanan dari Jepun yang berusia 28 tahun; pemain tengah, Joel Chew, 26 tahun, yang tiba daripada Tampines Rovers; dan juga bek kanan berusia 38 tahun, Hafiz Noh, daripada Lion City Sailors.

Pengalaman seperti itu mungkin menjadi amat berharga buat Young Lions, terutama ketika mereka berdepan FC Jurong yang hadir dengan bekas pemain kebangsaan Jepun, Keisuke Honda.

Bekas pemain antarabangsa Jepun, Keisuke Honda (kiri), bakal membimbing jentera tengah FC Jurong dalam perlawanan menentang Young Lions di Stadium Jalan Besar pada 13 September. - Foto BH oleh FANDY RAZAK

Honda, berusia 40 tahun, dijangka membuat penampilan kompetitif pertamanya untuk FC Jurong.

FC Jurong pula meletakkan sasaran untuk mencabar kejuaraan liga selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga.