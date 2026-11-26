LISBON: Bruno Fernandes menepis spekulasi mengenai masa depannya di Manchester United dengan mempamerkan aksi terbaiknya musim ini ketika menentang bekas kelabnya, Sporting, pada 25 November.

Pemain tengah itu menjaringkan dua gol dalam perlawanan sengit yang berakhir dengan keputusan seri 2-2 dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah.

Dua gol kapten United itu kelihatan bakal memberikan Mauricio Pochettino kemenangan pertama seminggu selepas mengambil alih tugas, namun mereka tewas akibat dua kesilapan penjaga gawang, Senne Lammens.

Perlawanan itu turut menyaksikan tiga sepakan penalti, dua gol United dibatalkan dan Youri Tielemans dilayangkan kad merah pada penghujung perlawanan.

Walaupun kecewa kerana gagal meraih tiga mata kemenangan, Fernandes dan Pochettino sama-sama menemui alasan untuk berasa teruja dengan persembahan yang menunjukkan bahawa pasukan yang bermasalah itu mungkin akhirnya bergerak ke arah yang betul.

“Saya sangat bangga dengan pemain saya. Ia perlawanan yang benar-benar sukar, dan saya suka pasukan ini, keperibadian dan watak yang dipamerkan,” kata Pochettino.

“Sekali lagi, kami menerima padah dalam beberapa situasi penting yang menentukan keputusan perlawanan. Namun, saya berpendapat kami berjaya mempamerkan corak permainan yang diinginkan, walaupun baru seminggu bekerja bersama. Saya amat bangga dengan usaha pasukan ini.”

Di tengah spekulasi tentang masa depannya di United, Fernandes berkata pada 24 November bahawa rundingan kontrak boleh ditangguhkan sehingga keputusan pasukan bertambah baik.

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Kontrak Fernandes akan tamat pada penghujung musim ini, namun beliau mempunyai pilihan untuk melanjutkannya selama setahun. Bagaimanapun, pemain itu menegaskan bahawa fokus utamanya ketika ini adalah membantu United keluar daripada kemelut yang sedang dihadapi.

“Apabila kami mula memenangi perlawanan, barulah kami boleh bercakap tentang kontrak (saya). Itu tidak penting sekarang,” kata Fernandes.

“Apa yang lebih penting bagi saya adalah mendapatkan keputusan baik dan membantu mengembalikan kelab ini ke kedudukan yang boleh dibanggakan.”

Tonggak berusia 32 tahun itu melakukan lebih daripada tugasnya dalam perlawanan yang berubah-ubah secara mendadak.

Lammens pada mulanya menyelamatkan United apabila berjaya menepis sepakan penalti lemah Luis Suarez.

Namun, hanya seminit kemudian, beliau menghadiahkan satu lagi sepakan penalti kepada Sporting selepas mengasari Maxi Araujo. Suarez kemudian menyempurnakan sepakan penalti itu untuk meletakkan Sporting di hadapan.

Gol Amad Diallo dibatalkan kerana kesalahan dalam gerakan serangan, kemudian Fernandes menjaringkan dua gol dalam tempoh tiga minit selepas rehat untuk meletakkan United di depan.

Gol pertamanya adalah hasil penalti, manakala gol keduanya ialah rembatan jarak jauh yang memperdaya penjaga gol Kaique Pereira.

Lammens membenarkan Suarez menyamakan kedudukan pada minit ke-80 selepas gagal menangkap bola lambung. Penyerang Colombia itu pantas mengambil kesempatan untuk menyudahkan peluang tersebut dan mengikat kedudukan 2-2.

Kekecewaan United bertambah apabila gol sendiri pemain Sporting pada penghujung perlawanan dibatalkan selepas semakan Video Pembantu Pengadil (VAR).

Fernandes enggan menyalahkan penjaga gol Belgium berusia 24 tahun itu.