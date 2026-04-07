Fifa berdepan cabaran logistik jika Iran beraksi di luar AS
Persiapan telah dilakukan bagi semua pasukan, keputusan di tangan Fifa
Apr 7, 2026 | 1:06 PM
Penyerang Iran Mehdi Taremi (depan, kanan) menyempurnakan sepakan penalti semasa perlawanan persahabatan menentang Costa Rica di Antalya, Turkey, pada 31 Mac. - Foto REUTERS
Permintaan Iran untuk bermain perlawanan Piala Dunia di luar Amerika Syarikat telah menyebabkan pasukan, penganjur, dan peminat berada dalam keadaan tidak menentu.
Tidak pernah sebelum ini sebuah negara tuan rumah Piala Dunia berada dalam keadaan konflik bersenjata dengan negara yang mengambil bahagian, dan permintaan Iran itu telah mewujudkan satu masalah rumit bagi penganjur kejohanan tersebut Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa).
Fifa: Iran akan tetap sertai Piala Dunia di ASApr 1, 2026 | 4:48 PM
Trump: ‘Tidak wajar’ bagi Iran untuk berada di Piala Dunia Mar 13, 2026 | 1:57 PM