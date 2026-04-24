Gambar Maradona yang telah meninggal dunia gegar perbicaraan pasukan perubatan
Apr 24, 2026 | 2:22 PM
Diego Maradona, yang dianggap sebagai salah seorang pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman, meninggal dunia pada November 2020 pada usia 60 tahun. - Foto AFP
SAN ISIDRO (Argentina): Gambar-gambar mengejutkan yang menunjukkan ikon bola sepak Argentina, Diego Maradona, terbaring mati di atas katil dengan perut yang bengkak teruk telah menggoncang perbicaraan terhadap kecuaian pasukan perubatannya pada 23 April.
Maradona, yang dianggap sebagai salah seorang pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman, meninggal dunia pada November 2020 pada usia 60 tahun, ketika sedang pulih di rumah selepas satu pembedahan untuk gumpalan darah di otak.
