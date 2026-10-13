Liga Perdana Singapura (SPL) kembali selepas rehat antarabangsa dengan penuh aksi, menyaksikan Geylang International menundukkan FC Jurong, Lion City Sailors pula akhirnya meraih kemenangan pertama musim ini, manakala Tampines Rovers meneruskan permulaan cemerlang mereka.

Geylang 3 - 1 FC Jurong

Geylang mungkin tidak dianggap antara pilihan utama untuk mencabar kejuaraan sebelum musim bermula, tetapi kemenangan 3-1 ke atas Jurong menunjukkan mereka mempunyai potensi untuk menjadi pencabar serius.

Kemenangan itu bukan sekadar memberikan Geylang tiga mata tambahan, malah membuktikan bahawa pendekatan baharu mereka mampu memberikan hasil.

Jurulatih Geylang, Noor Ali juga memuji semangat kebangkitan pasukannya walaupun selepas mereka dibolosi awal perlawanan.

“Ini jelas menampilkan jati diri dan semangat juang pemain. Mereka bangkit semula untuk membuktikan bahawa kami bersedia bertarung dan melakukan segalanya sepanjang 90 minit,” katanya.

Geylang kelihatan lebih meyakinkan dalam serangan dan mempunyai beberapa jalan untuk menghasilkan gol.

Dejan Racic terus menjadi ancaman di hadapan, manakala sokongan pemain lain membolehkan mereka menyerang dengan lebih pelbagai pendekatan.

Kejayaan menewaskan Jurong, yang sebelum perlawanan itu menjaringkan tujuh gol tanpa bolos, memberikan petunjuk lebih kukuh tentang kemampuan Geylang.

Noor Ali ingin pasukannya kekalkan rentak kemenangan mereka.

“Saya gembira dengan kedudukan kami sekarang, tetapi musim ini masih sangat panjang. Kami cuma perlu kekal fokus, teruskan prestasi sebegini, dan dapatkan keputusan baik,” katanya.

Jika mereka dapat mengekalkan ketajaman serangan, sukar untuk menolak kemungkinan Geylang mencabar kejuaraan musim ini.

Bagi Jurong pula, kekalahan ini merupakan ujian pertama buat mereka selepas permulaan musim yang begitu cemerlang dalam misi mereka untuk menjadi kelab terbaik di Singapura.

Penyerang Lion City Sailors, Ilhan Fandi (dua dari kanan), meraikan gol pertamanya bersama pasukan tersebut dengan rakan sepasukannya. Sailors membelasah Young Lions 6-1 pada 12 Oktober. - Foto INSTAGRAM LIONCITYSAILORS.FC

Lion City Sailors 6-1 Young Lions

Lion City Sailors akhirnya meraih kemenangan pertama dalam SPL musim ini apabila menewaskan Young Lions di Stadium Jalan Besar.

Perlawanan itu juga menyaksikan Ilhan Fandi menjaringkan gol SPL pertamanya bersama Sailors.

Namun, Sailors terlebih dahulu dikejutkan apabila Toi Kagami meletakkan Young Lions di hadapan pada minit ke-10.

Namun, bagi Young Lions, mereka gagal mempertahankan kelebihan mereka dan kekalahan besar sekali lagi menimbulkan persoalan mengenai kemampuan mereka mengekalkan prestasi sepanjang 90 minit.

Sebahagian cabaran itu mungkin berpunca daripada pengalaman dan kematangan pemain muda, namun ia tidak boleh dijadikan alasan bagi keputusan dan prestasi yang mengecewakan.

Young Lions sudah dibolosi 15 gol dalam tiga perlawanan pertama, sambil hanya menjaringkan dua gol.

Penyerang Tampines Rovers, Hide Higashikawa (kiri), menanduk bola untuk menjaringkan gol pembukaan pasukannya ketika menentang Tanjong Pagar United di Stadium Jurong East pada 11 Oktober 2026. - Foto ST

Tampines Rovers 4 - 0 Tanjong Pagar

Tampines Rovers turut membuat kenyataan awal bahawa mereka tidak mahu ketinggalan dalam persaingan apabila membelasah Tanjong Pagar 4-0 di Stadium Jurong East.

Bagaimanapun, keputusan itu tidak menggambarkan sepenuhnya betapa sengitnya perlawanan pada separuh masa pertama.

Tanjong Pagar bertahan dengan baik dan turut mencipta peluang bahaya, namun pengalaman dan kualiti Tampines akhirnya terserlah selepas rehat.

Kemenangan itu membolehkan Tampines mencatat dua kemenangan daripada dua perlawanan, mengumpul enam mata dan naik ke tangga kedua.

Walaupun terpaksa beraksi dengan hanya sembilan pemain selepas dilayangkan dua kad merah, Hougang tetap menghasilkan beberapa serangan mengancam dan hampir menjaringkan gol penyamaan perlawanan. Namun, penjaga gol Balestier, Mario Mustapic (dua dari kanan) beraksi cemerlang untuk mempertahankan kelebihan pasukan dan Balestier akhirnya menang 2-1. - Foto FAS

Hougang United 1 - 2 Balestier Khalsa

Isu disiplin terus menyelubungi saingan SPL awal musim ini, dengan tujuh kad merah telah dilayangkan dalam tempoh hanya tiga minggu, termasuk dua yang diterima Hougang United ketika tewas kepada Balestier Khalsa.



Balestier memanfaatkan kelemahan awal pertahanan lawan secara optimum menerusi dua gol pantas Marin Kuzminski dan Jakov Katuša dalam tempoh 10 minit pertama.

Walaupun Hougang bertindak balas menerusi jaringan Lucas Cardoso pada minit ke-28 untuk merapatkan jurang, defisit disiplin nyata memusnahkan momentum kebangkitan mereka.

Layangan kad merah kepada Huzaifah Aziz dan Khairin Nadim memaksa Hougang beraksi dengan hanya sembilan pemain.



Namun, Hougang mempamerkan daya serangan yang dominan dengan mencatatkan 19 percubaan secara keseluruhan.