Gol detik akhir Ramos bawa Portugal ke pusingan 16 terakhir

Gol detik akhir Ramos bawa Portugal ke pusingan 16 terakhir

Gol detik akhir Ramos bawa Portugal ke pusingan 16 terakhir

TORONTO: Cristiano Ronaldo menjaringkan gol pertamanya di peringkat kalah mati Piala Dunia sepanjang kerjayanya. Namun lebih penting, Goncalo Ramos menjaringkan gol kemenangan negaranya pada waktu kecederaan.

Portugal turut mendapat nasib baik pada saat-saat akhir menerusi keputusan ofsaid, membolehkan mereka menewaskan Croatia 2-1 pada 2 Julai. Kemenangan itu menempah pertembungan pusingan 16 terakhir menentang Sepanyol.

Croatia kelihatan berjaya menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan, meninggalkan Ronaldo kecewa di bangku simpanan.

Namun percubaan saat-saat akhir itu dibatalkan atas keputusan ofsaid selepas semakan Video Pembantu Pengadil (VAR), menyebabkan penyokong Croatia di Stadium Toronto melontarkan barangan ke atas padang.

“Ia sukar kerana ini perlawanan di mana jika anda tidak menang, anda pulang begitu sahaja,” kata Ramos.

“Tetapi bagi saya khususnya, saya suka detik-detik sebegitu, saya suka perlawanan sebegitu, saya mahu bermain setiap perlawanan seperti itu, saya mahu berada dalam detik-detik penting,” tambahnya.

Pemain Croatia, Josko Gvardiol, menyangka beliau telah menyamakan kedudukan untuk negaranya pada minit ke-103, tetapi semakan VAR menunjukkan bola telah menyentuh Igor Matanovic semasa melalui laluan tersebut, menjadikan Gvardiol dalam kedudukan ofsaid.

“Kami tidak layak menerima kesudahan seperti ini,” kata jurulatih Croatia, Zlatko Dalic.

“Ia tidak pernah mudah apabila kita kehilangan gol pada minit-minit akhir perlawanan, tetapi kami sepatutnya menyelesaikan perkara ini dengan cara yang berbeza.”

Ronaldo, 41 tahun, menjadi pemain tertua yang menjaringkan gol di peringkat kalah mati Piala Dunia apabila beliau menjaringkan gol menerusi sepakan penalti untuk menyamakan kedudukan bagi Portugal pada minit ke-68 dalam perlawanan yang mendebarkan itu.

Kemudian, pemain penggantinya Ramos melompat lebih tinggi daripada pertahanan Croatia pada minit keempat waktu kecederaan untuk menjaringkan gol kemenangan.

Ivan Perisic sebelum ini menjaringkan gol Croatia untuk mendahului perlawanan apabila beliau menerima hantaran daripada Josip Stanisic dan dengan tenang menjaringkan gol di penjuru jauh gawang pada minit ke-53.

Perlawanan menjadi semakin terbuka dengan aksi serangan bertukar ganti yang mengagumkan.

Portugal menguasai penguasaan bola pada separuh masa pertama tetapi bergelut untuk memanfaatkan peluang mereka dengan baik.

Ronaldo, yang diejek oleh penyokong Croatia setiap kali beliau menyentuh bola, gagal menanduk hantaran awal daripada Pedro Neto.

Selepas itu, beliau bersama Bruno Fernandes turut gagal memanfaatkan hantaran daripada Joao Cancelo.

Croatia, naib juara Piala Dunia 2018 dan tempat ketiga 2022, bangkit dengan agresif sebaik sahaja permainan bersambung, menekan Portugal apabila Mateo Kovacic mengambil bola dan menembusi pertahanan lawan, tetapi rembatannya terkena sisi jaring tidak lama sebelum mereka akhirnya membuka jaringan.

Nikola Vlasic menyangka beliau telah menjaringkan gol kedua Croatia tetapi dibatalkan atas keputusan ofsaid selepas menolak bola masuk, sebelum Portugal bangkit menyerang semula di mana Rafael Leao melepaskan rembatan dari luar kawasan penalti yang menghentam palang gawang.

Ronaldo menjaringkan gol apabila beliau menendang bola melepasi penjaga gol Dominik Livakovic dan masuk ke dalam gawang, tetapi juga dibatalkan atas keputusan ofsaid.